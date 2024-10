Serie A, Giudice Sportivo: la decisione su Douglas Luiz, quattro squalificati. Stangato il Lecce

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo: Douglas Luiz se la cava senza conseguenze, il Milan perde Reijnders, la Lazio senza Romagnoli contro il Genoa.

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo, dopo l’ottavo turno del campionato di Serie A, conclusosi ieri con il posticipo Verona-Monza vinto dai brianzoli col risultato di 3-0.

Sono quattro i calciatori squalificati, tutti per una giornata: Gallo del Lecce, Reijnders del Milan e Romagnoli della Lazio, espulsi nell’ultimo turno, più il veronese Duda, per sopraggiunto limite di cartellini gialli (quinta ammonizione).

Nessuna sanzione per Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano della Juventus, superato indenne l’esame del Var, passa pure quello del giudice sportivo, salvandosi dalla gomitata rifilata a Patric, sulla schiena, durante la gara vinta contro la Lazio.

I calciatori squalificati per la 9^ giornata di campionato

Sono quattro, quindi, i calciatori che salteranno il nono turno di campionato. Uno di questi è Gallo (Lecce) è stato espulso contro la Fiorentina, per aver fermato irregolarmente Dodò al limite dell’area, in una chiara occasione da rete per i viola.

Lo stesso è accaduto a Reijnders, che in Milan-Udinese ha steso Lovric lanciato in porta. L’espulsione ha fatto discutere: nel mirino l’operato dell’arbitro Chiffi e dei suoi assistenti al Var. L’olandese e Lovric erano andati in rotta di collisione su un lancio lungo all’indirizzo del centrocampista dell’Udinese, rovinato poi al suolo. Un contatto forse involontario, non per il direttore di gara padovano, che ha estratto il rosso, lasciando in dieci il Milan per tutta la ripresa.

Da espulsione anche la scivolata di Romagnoli su Kalulu lanciato a rete: nessun dubbio per il signor Sacchi di Macerata, che ha sorvolato, invece, sulla gomitata di Douglas Luiz su Patric in area biancoceleste. Infine, salterà il prossimo turno anche il veronese Duda, ammonito per la quinta volta in campionato.

Multate tre società, che stangata per il Lecce!

Tre le società multate. Stangata per il Lecce, sanzionato con 5.000 euro di multa, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta e nel recinto di giuoco un petardo, cinque fumogeni e una bottiglietta”.

Paga anche il Verona, con 2.500 euro di sanzione, “per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno ed una nel recinto di giuoco”.

Infine, 2.000 euro di multa al Milan, “per avere suoi sostenitori, al 54° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica”.