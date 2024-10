Juventus, Douglas Luiz provocato da Patric: sul web spunta l’attenuante per il pugno del brasiliano

Un video divenuto virale sui social network mostra che, prima di essere colpito dal centrocampista bianconero, il difensore della Lazio gli ha pestato il piede

Il pugno rifilato da Douglas Luiz a Patric e non rilevato dagli arbitri durante Juventus-Lazio rappresenterebbe la reazione del brasiliano ad una provocazione del biancoceleste: questa la tesi sostenuta dai tifosi bianconeri dopo la diffusione sui social di un video che mostra il difensore dare un pestone al centrocampista.

Juventus, un’attenuante per il pugno di Douglas Luiz a Patric

Non è ancora chiaro se si tratti di un pugno, ma di sicuro il colpo rifilato da Douglas Luiz a Patric durante Juventus-Lazio non è stato un momento edificante dell’avventura in bianconero del centrocampista brasiliano. Soprattutto perché è servito ad alimentare le proteste dopo la sconfitta da parte della Lazio, che ha violentemente polemizzato con la classe arbitrale per essersi lasciata sfuggire un episodio che avrebbe dovuto condurre al cartellino rosso per Douglas Luiz. Il comportamento del brasiliano, però, avrebbe almeno un’attenuante…

Juventus-Lazio, il video del pestone di Patric a Douglas Luiz

In queste ore sta circolando sul web un video nel quale la scena del pugno di Douglas Luiz è ripresa da un’inquadratura diversa. Nelle immagini, diffuse anche dal giornalista di fede bianconera Massimo Pavan, si vede Patric pestare il piede sinistro del centrocampista della Juventus, che poi reagisce immediatamente colpendo il laziale alla schiena.

“A cercare poi trovi cose – scrive in un post su Instagram Pavan – come mai nessuno ha fatto vedere il pestoncino di Patric a Douglas Luiz? E con questa abbiamo finito, diciamo che abbiamo smentito la disinformazione di sabato sera”.

Juventus, tifosi infuriati per il pestone di Patric

Secondo Pavan, dunque, l’episodio è stato commentato con superficialità o addirittura malafede: in realtà, però, il gesto di Patric pare involontario – il difensore guarda la palla mentre spinge Douglas Luiz, che non arretra, favorendo il pestone – mentre nella reazione del bianconero c’è sicuramente del dolo.

Tanto basta, però, a scatenare i tifosi della Juventus sui social. “Secondo me dobbiamo ricominciare con le disdette agli abbonamenti tv, perché questa è dittatura mediatica”, il suggerimento di Hugo. “È ora di segnalare tutto”, aggiunge Michele. JuveReligione ricorda invece che il tutto è avvenuto nell’area di rigore della Lazio: “A casa mia è uno step on foot… quindi rigore? Chiedo”. Per Casizz, infine, il gesto di Patric non basta per perdonare Douglas Luiz: “Il pestone non esime il brasiliano dalle sue responsabilità di comportamento antisportivo”.