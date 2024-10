Juventus beffata all'ultimo secondo dallo Stoccarda in Youth League, l'unico rimpianto dei bianconeri

Prima sconfitta incassata dai bianconeri che registrano il loro primo ko in Youth League. Bologna sconfitto dall'Aston Villa in Inghilterra

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Anche la Youth League riserva le sue sorprese, soprattutto quando si tratta di tirare le fila di questo Juventus-Stoccarda che si è chiusa con un risultato non auspicato e anche inatteso, ammettiamolo, ma che offre notevoli spunti di riflessione per via dell’andamento altalenante.

La corsa della Juve Primavera firmata Magnanelli si ferma per 3-2 nella gara della 3ª giornata, nonostante l’avvio promettente dei bianconeri. Promessa non mantenuta, almeno stando al risultato finale.

Juventus-Stoccarda, bianconeri subito avanti

In attesa dell’altro Juve-Stoccarda, ecco in campo la Youth League. La Juventus parte bene contro i tedeschi, portandosi in vantaggio ad appena 14′ dal fischio d’inizio con Vacca, che sigla la rete del momento 1-0 interrotto a un minuto dall’intervallo da Bujupi.

Alla ripresa, non mancano i colpi di scena e i ribaltono dopo il pari raggiunto dallo Stoccarda prima di andare negli spogliatoi.

Vacca ancora in rete

Si torna in campo con un pareggio che non appaga di certo i bianconeri, motivati al rientro. In effetti, la partita nel secondo tempo appare equilibrato e cauto, ma gli ospiti trovano il gol del vantaggio ad un quarto d’ora dal termine con il colpo di testa del neo entrato Luers.

Gol decisivo e unico rimpianto

A una manciata di minuti dalla fine, è questione di testa e la reazione degli juventini è decisa: Vacca trova la porta e riporta il punteggio in parità, senza considerare quel che accadrà da lì a poco. La beffa per la Juventus è praticamente all’ultimo secondo di gara, quando i bianconeri risultano sbilanciati alla ricerca del gol vittoria con la marcatura dello Stoccarda che vince dunque la partita grazie a Fressle.

Il principale rimpianto rimane, con il senno di poi, l’occasione del vantaggio con Biliboc che però davanti al portiere spreca tutto. Primo ko incassato e prossimo appuntamento in campionato il 26 ottobre alle 13 contro la Roma, in Youth League il 5 novembre contro il Lille.

Aston Villa-Bologna, terzo ko

Terza sconfitta per il Bologna in Youth League: dopo il ko con lo Shakthar Donetsk (3-4) e quello col Liverpool (1-2), ecco arrivare il 3-1 per l’Aston Villa nonostante una reazione di carattere da parte dei felsinei che aveva trovato il pari.

Nella ripresa, gli inglesi sono andati in rete due volte che ha chiuso il risultato disputato al Training Ground di Tamworth, a circa 20 chilometri dal centro di Birmingham.