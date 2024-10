Juventus-Stoccarda, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Terza giornata della massima competizione continentale. I bianconeri, ancora a punteggio pieno, affrontano i tedeschi all'Allianz Stadium.

Nella terza giornata della nuova Champions League, la Juventus di Thiago Motta ospita all’Allianz Stadium lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß. Sono cinque i punti di distanza tra le due formazioni, con i bianconeri che hanno fatto fin qui punteggio netto. C’è qualche defezione tra i piemontesi ma neppure i tedeschi si presentano ai nastri di partenza al completo. Appuntamento alle ore 21 di stasera, con possibili novità nell’11 iniziale della Vecchia Signora.

Champions: Juventus-Stoccarda, quando si gioca

Fischio d’inizio alle ore 21, con Allianz Stadium teatro dell’evento. La Juventus ha vinto le prime due partite giocate contro PSV Eindhoven e Lipsia mettendo a segno sei reti e subendone tre. Meno entusiasmante il ruolino di marcia dei tedeschi che hanno portato a casa solamente un punto in casa con lo Sparta Praga. Era andata male, invece, l’esordio in trasferta con i campioni in carica del Real Madrid.

Partita: Juventus-Stoccarda

Dove: Allianz Stadium

Quando: martedì 22 ottobre 2024

Orario: 21

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Juventus-Stoccarda in diretta TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Juventus-Stoccarda potrà sintonizzarsi e seguire la diretta tv in programma oggi a partire dalle 21 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la partita che segna un’occasione importante.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252). La diretta inizierà alle 21 e verrà anticipata da un pre-partita con lo studio che si ritroverà poi dopo il 90° con commenti e interviste.

Le probabili formazioni

Non c’è lo squalificato Di Gregorio nella Juventus: al suo posto, ovviamente, Perin. In difesa fuori Gatti e Cambiaso, rispolverato Danilo. A centrocampo non c’è posto per Locatelli al quale verrà preferito Fagioli mentre rientra dal primo minuto McKennie. Non c’è dubbio, invece, sull’attaccante centrale considerato che Vlahovic è per ora l’unico candidato.

Lo Stoccarda arriva all’appuntamento in evidente difficoltà. Nell’ultima di campionato la squadra di Hoeneß ha perso malamente col Bayern Monaco e nel frattempo non ha recuperato nessuno tra Führich, Stergiou, Zagadou e Raimund. Qualche cambio di formazione è comunque annunciato con Mittelstadt potenziale titolare in luogo di Hendriks e Millot trequartista.

JUVENTUS (4-1-4-1): Perin, Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli; Conceicao, Douglas Luiz, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Perin, Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli; Conceicao, Douglas Luiz, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel, Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt, Karazor, Stiller, Millot, Woltemade, Leweling, Demirovic. All. Hoeneß

L’arbitro del match

A dirigere la terza partita stagionale in Champions League dei bianconeri di Thiago Motta sarà l’arbitro norvegese Espen Eskas. Gli assistenti saranno Engan e Bashevkin, mentre il quarto uomo sarà il signor Hagenes, al VAR Higler, mentre l’AVAR sarà Dieperink.