La Juve ha preso Arda Guler dal Real Madrid, ma l'annuncio è falso: hackerato il profilo X dei bianconeri

L'account inglese della Vecchia Signora ha annunciato (con tanto di foto in aeroporto) il talento turco del Real, ma si trattava di un attacco hacker: immediata la reazione del club bianconero

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Giornata non certo tranquilla per gli addetti social della Juventus, che si sono visti “sottrarre” il profilo inglese ufficiale su X (ex Twitter) da un hacker, che ha sganciato la bomba di mercato: “Arda Guler nuovo giocatore della Juventus”. Ovviamente, tutto falso, tranne l’attacco informatico a cui è stata sottoposto il team web del club bianconero, che ha prontamente chiarito la situazione.

La Juve annuncia Arda Guler

Sono giorni non proprio sereni in casa Juve. Se il campo restituisce comunque buone sensazioni, altrettanto non si può dire per quello che accade fuori dal rettangolo di gioco. Dopo la notizia dei ladri in casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann, infatti, è toccato all’account X del club essere preso di mira da uno (o più) malintenzionati, che hanno “movimentato” il pomeriggio sui social bianconeri.

Fonte:

Come un fulmine a ciel sereno, la Juventus annuncia l’acquisto di Arda Guler. A rendere nota l’operazione con il Real Madrid per talentino turco è direttamente il club bianconero dal proprio account X ufficiale inglese, che scuote per qualche minuto il mondo del pallone lanciando la clamorosa bomba di mercato. Sono le 14.43 e su @juventusfcen, con tanto di foto del classe 2005 ex Fenerbahçe soprannominato “il Messi turco” in aeroporto (ovviamente non Caselle) si legge: “Benvenuto alla Juventus, Arda Güler! La stella nascente del calcio fa ora parte della famiglia #Juventus! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio?”.

La smentita del club

L’enfasi e lo stupore hanno, però, vita breve: sì, perché non esiste nessuna trattativa imbastita sull’asse Torino-Madrid e la notizia è opera di un hacker che è riuscito a prendere il controllo del profilo dei bianconeri. A togliere ogni dubbio ha pensato l’account ufficiale italiano della Vecchia Signora, che ha svelato l’attacco informatico e smentito la notizia: “Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema“, hanno prontamente postato i media manager bianconeri alle 14.57.

Account X bianconero sotto attacco

Il tweet è stato eliminato dopo un quarto d’ora, ma in tanti avevano creduto al clamoroso annuncio della Juventus. Non è bastato, infatti, sapere che il calciomercato è chiuso ormai da tempo e che non riaprirà fino a gennaio a frenare l’entusiasmo dei tifosi, che hanno commentato il post, invadendolo di messaggi. C’è anche chi ha ipotizzato a un clamoroso errore del social media manager bianconero. Ci ha pensato la smentita sull’account ufficiale italiano della Juve a togliere ogni dubbio e arginare il caso, anche se nelle ore successive sono stati condivisi ulteriori tweet chiaramente fasulli e opera dell’hacker.