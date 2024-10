Douglas Luiz, Alisha Lehmann e il furto in casa: l'errore dei due calciatori della Juve che ha aiutato i ladri

Il brasiliano e la svizzera della Juventus non avevano attivato correttamente l'allarme: inolte, avevano lasciato gioielli e preziosi non nella cassaforte, ma sparsi nei cassetti.

Non è certamente un periodo d’oro per Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano della Juventus al centro di mille polemiche per il rendimento ampiamente al di sotto delle aspettative, seguito al minutaggio col contagocce concessogli da Thiago Motta. L’ex Aston Villa e la compagna Alisha Lehmann, pure lei volto nuovo della Juventus (della squadra Women, ovviamente) hanno subito un furto un casa nella notte tra sabato e domenica. E forse hanno qualcosa da rimproverarsi.

Douglas Luiz e Alisha Lehmann: allarme non inserito correttamente

Come è emerso dai primi riscontri, documentati in un esauriente articolo firmato da Gianni Giacomino e pubblicato sull’edizione odierna del quotidiano La Stampa, la coppia di calciatori della Juventus potrebbe aver commesso un errore fatale: il sistema di allarme, infatti, non sarebbe stato inserito correttamente al momento dell’uscita dall’abitazione. Douglas Luiz sabato sera era impegnato contro la Lazio (dove ha rischiato il rosso per un brutto intervento ai danni di Patric), Alisha era a Milano con le Women in vista del match di domenica contro l’Inter.

Come i ladri si sono introdotti in casa dei calciatori della Juventus

I ladri si sono introdotti all’interno dell’abitazione forzando una finestra al secondo piano che hanno raggiunto attraverso l’impiego di una scala allungabile. L’allarme non è scattato – ovviamente – e, una volta all’interno, i malviventi si sono potuti sbizzarrire a cercare gioielli, preziosi, monili, capi d’abbigliamento firmati e tutto quanto potesse far loro comodo. A quanto pare, poi, Douglas Luiz e Alisha Lehmann hanno commesso un’altra leggerezza. Che, in qualche modo, ha reso meno complicata la vita ai ladri stessi.

L’altra leggerezza: gioielli e preziosi non chiusi nella cassaforte

I due calciatori, infatti, non avevano riposto le dozzine di collane d’oro con diamanti, una decina di orologi di lusso, più qualche migliaio di euro e di sterline nella cassaforte, che avrebbe costretto la banda di criminali a perdere qualche minuto in più per effettuare la forzatura con l’ausilio di una fiamma ossidrica: tutti i preziosi, del valore complessivo di circa mezzo milione di euro, erano sparsi nei cassetti.

Quanti furti in casa dei calciatori della Juve: una lunga sequenza

Solo al ritorno a casa dopo la Lazio, intorno all’una di notte, Douglas Luiz si è reso conto dell’intrusione e ha attivato finalmente l’allarme. Troppo tardi, ovviamente, anche se le immagini delle telecamere in zona potrebbero fornire dettagli utili all’individuazione della banda. Il furto in casa di Douglas e Alisha è solo l’ultimo di una lunga serie a danno di calciatori della Juve. Solo per citare i colpi degli ultimi tempi, a rimetterci sono stati Moise Kean, Kaio Jorge, Daniele Rugani e Angel Di Maria.