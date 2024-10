Youth League, Milan-Bruges 1-1: i tre punti restano un tabù, Ossola salva i rossoneri all'ultimo respiro

Il Milan proprio non riesce a vincere: la squadra di Guidi rischia il clamoroso ko interno col Bruges, in vantaggio dopo un errore di Stalmach. Ossola rimedia al 95'

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Milan Primavera si salva per il rotto della cuffia contro il Bruges in occasione della terza giornata di Youth League, la Champions League dei giovani. A salvare i rossoneri dal ko interno è stato Ossola, che ha fissato il risultato sull’1-1 in pieno recupero.

Youth League, Milan Primavera: solo pari in casa

Al Puma House Football di Vismara, sede del settore giovanile rossonero, fanno scalo i belgi del Bruges, che, proprio come il Milan Primavera, non ha ancora vinto in questa edizione della Youth League. Sono i padroni di casa guidati da Federico Guidi ad avere il pallino del gioco, ma il Diavolo non concretizza e finisce per essere castigato poco prima dell’intervallo.

Un erroraccio di Stalmach, che serve una palla cortissima a Pittarella, innesca Furo che non sbaglia. All’intervallo il risultato sorride dunque agli ospiti, con il Milan Primavera che recrimina per le diverse palle gol non concretizzate.

Milan Primavera-Bruges 1-1: ci pensa Ossola nel recupero

Anche nella frazione di gioco i ragazzi di Guidi producono occasioni che non riescono a finalizzare. Prima Paloschi di testa, poi Bonomi e quindi il sedicenne Salem Albè falliscono il pareggio: la porta del Bruges difesa da De Corte sembra stregata. Quanto tutto lascia immaginare un ko, ecco finalmente il guizzo che ormai nessuno più si aspetta.

Minuto 95′, pieno recupero. A pochissimi istanti dal triplice fischio, cross perfetto dell’ottimo Comotto dalla destra e tuffo vincente di Ossola, gettato nella mischia al 69′ al posto di Stalmach. Subito dopo il classe 2007 di Varese ha addirittura la possibilità di firmare la rete del clamoroso sorpasso, ma De Corte si supera.

Youth League, la classifica: come sono messi i rossoneri

Con questo pareggio il Milan Primavera sale a quota 2 in classifica. All’esordio nella competizione i rossoneri hanno imposto un pareggio a reti bianche ai pari età del Liverpool per poi perdere 3-1 (a bersaglio Bonomi) sul campo del Bayer Leverkusen.

Una vittoria contro il Bruges avrebbe consentito all’undici di Guidi di scalare la classifica, che resta ancora deficitaria visto che Ossola e compagni occupano la 27esima posizione. Per la squadra ospite guidata da Robin Veldman tre pareggi in altrettante partite.