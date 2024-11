Il Pescara di Baldini vola, Benevento e Catania steccano, Montero esonerato: Top e Flop della 14a giornata di Serie C

Vincono Padova e Vicenza nel girone A, il Delfino domina il gruppo B, mentre l'Avellino non approfitta del passo falso dei sanniti. Bene il Picerno

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dalle vittorie di Padova e Vicenza all’ennesimo successo del Pescara di Silvio Baldini, passando per il pareggio a reti bianche nel derby umbro tra Perugia e Ternana, fino ad arrivare alle sorprendenti sconfitte di Benevento e Audace Cerignola. Steccano anche Avellino e Catania. Nuovo esonero nel girone C: Paolo Montero saluta la Juventus Next Gen, pagando a caro prezzo il solo punto conquistato nelle ultime otto uscite. Entriamo nel dettaglio di top e flop della 14a giornata di Serie C, che ha aperto il secondo terzo di campionato.

I Top della 14a giornata di Serie C

Pescara, vittoria da grande: Baldini si gode i suoi ragazzi

Il Pescara di Silvio Baldini non vuole smettere di sognare. Il gol di Tunjov consente alla squadra abruzzese di raccogliere i frutti di un assedio portato avanti per gran parte della gara, contro un Sestri Levante attento e organizzato. In attesa di recuperare la sfida con il Milan Futuro, il prossimo 21 novembre, il Delfino si conferma capolista del girone B con 32 punti all’attivo, davanti a Torres e Ternana, fermate rispettivamente da Rimini e Perugia. “Mi sento un cittadino pescarese”, ha detto nel post partita Silvio Baldini, ormai idolo della tifoseria biancazzurra, tornata a sognare nonostante i tormentati rapporti con il patron Sebastiani. La passione resta viva, proprio come l’ambizione.

Fonte: LPS

Crecco, doppietta che vale la prima vittoria interna del Latina

Prima gioia casalinga per il Latina di Roberto Boscaglia, subentrato all’esonerato Padalino poche settimane fa. Al “Francioni”, arriva un successo atteso da mesi dal tifo organizzato pontino, contro il malcapitato Sorrento. La doppietta di chi non t’aspetti, Luca Crecco, giocatore con un lungo passato in Serie B e solitamente poco avvezzo a flirtare con il gol. Tre punti importanti in chiave salvezza, per una squadra che era partita per provare a centrare uno degli ultimi piazzamenti playoff. Non un’impresa impossibile, con una classifica corta e un campionato molto equilibrato, che continua a regalare sorprese e risultati inaspettati. E con un Crecco così, per il leone alato si fa tutto più interessante.

Fonte: LPS

Emilio Longo si è ripreso il Crotone, ora il cielo è più (rosso)blu

Dopo lo schiaffo di Avellino, nessuno puntava un euro sulla risalita del Crotone di Emilio Longo, messo in discussione da stampa e tifosi, ma non dalla proprietà. E i risultati, ora, stanno dando ragione alla famiglia Vrenna, che ha reso grande la realtà pitagorica. Tre vittorie e tre pareggi per Gomez e compagni, capaci di fermare dirette concorrenti come Monopoli, Benevento, Audace Cerignola e Catania. In panchina, un allenatore che non ha smesso di credere nelle sue idee e in un progetto pensato su base triennale, in una piazza che tempo non ne dà. La chiarezza, però, non è mai mancata. Ora, la zona playoff è ampiamente alla portata e non è detto che non si possa sognare qualcosa di importante. La vetta appare piuttosto lontana, ma adesso il cielo è sempre più (rosso)blu.

Fonte: LPS

I Flop della 14a giornata di Serie C

Benevento, ko a Picerno ad una settimana dal derby con l’Avellino

Benevento flop. Al “Curcio” di Picerno una delle peggiori prestazioni stagionali della squadra di Gaetano Auteri, sconfitta dalla formazione di Tomei, che accorcia ulteriormente la classifica nel cuore della zona playoff. Per i giallorossi una prova difficile da spiegare, a sette giorni dal derby con l’Avellino. Un incidente di percorso indolore, complici i risultati delle dirette concorrenti, che non hanno saputo approfittare del passo falso della prima della classe. Allo stesso tempo, in casa sannita, emerge un dato di fatto: persi tre scontri diretti su tre (con Catania, Monopoli e, appunto, Picerno), tutti di misura in trasferta, senza dimenticare la clamorosa rimonta subita a Crotone. E all’orizzonte, ci sono i confronti con Avellino, Cerignola e Trapani.

Fonte: LPS

A Crotone si salvano tutti tranne i portieri: male Adamonis e D’Alterio

Tanto spettacolo, ma anche tantissimi errori allo “Scida”. E a farne le spese sono soprattutto i portieri di Crotone e Catania, protagonisti in negativo in uno dei big match del 14° turno del girone C. Male Adamonis, che perde il duello con Jonathan Silva, bravo ad infilarlo sul primo palo in occasione del vantaggio pitagorico. Fortunato l’estremo difensore ex Salernitana pochi minuti più tardi: tiro innocuo di Silva dai 20 metri e palla che gli scivola dalle mani e si dirige verso lo specchio della porta. Il palo è magnanimo e lo salva dalla seconda brutta figura della serata. Nella ripresa, si unisce allo “show” anche D’Alterio, con un intervento maldestro sulla punizione di Stoppa: la corta respinta si infrange sul corpo di Giron e finisce in fondo al sacco.

Fonte: LPS

Mimmo Toscano, la crisi del “cannibale” delle promozioni

Mimmo Toscano e una crisi preoccupante. Il suo Catania continua a non trovare un’identità e a far fatica contro ogni avversario, indipendentemente dalla differenza di valori tecnici in campo. Si salvano in pochi, ma la prestazione di Crotone è la fotografia di questo avvio di stagione degli etnei. Preoccupante l’approccio dello “Scida”, considerando che arriva ad una settimana dall’intervento in conferenza stampa del ds Faggiano, che aveva deciso di metterci la faccia per ammortizzare le pressioni e fare da scudo allo spogliatoio. A nulla è servito, almeno per ora. E la tifoseria, adesso, inizia a sollevare dubbi anche sull’operato del “cannibale” delle promozioni.