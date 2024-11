Triestina, dopo rissa Clotet-Krullis il club prende provvedimenti clamorosi: cade il Benevento, torna a vincere il Pescara

Ecco tutto quello che è accaduto negli anticipi del sabato di Serie C, girone per girone. Ci sono sviluppi invece nel caso che riguarda la Triestina

Abbiamo vissuto un sabato particolarmente intenso in Serie C, con ben dieci partite che hanno riguardato tutti e tre i gironi del torneo. Peraltro hanno giocato già due delle tre capolista dei vari campionati. Oltre al campo, che ha visto cadere il Benevento e tornare invece al successo il Pescara, bisogna anche fare un passo indietro per tornare al discusso episodio riguardante la Triestina. E’ infatti intervenuta la società per prendere provvedimenti sul caso Clotet-Krullis.

Girone A: successi per Venezia e Atalanta

Un gol per tempo basta al Vicenza per venire a capo della trasferta di Caldiero. Ma che fatica. I biancorossi trovano comunque i tre punti grazie alle reti di Rauti e Della Latta, con la classifica che racconta -4 dal Padova capolista. Prezioso successo anche per l’Atalanta che batte 2-1 in rimonta la Pro Patria. Meno soddisfacente, invece, il pari del Lecco con la Virtus Verona. Fanno 1-1 anche Arzignano e Pergolettese smuovendo così un po’ la propria graduatoria.

Il caso Triestina: interviene il club

Ci concediamo un’appendice per quanto riguarda il Girone A, per raccontarvi cosa sta accadendo in queste ore in casa Triestina. Dopo l’espulsione di Krullis e il comportamento dell’allenatore Clotet che ha strattonato veementemente il suo calciatore, ha deciso di intervenire il club che ha emesso un comunicato per far capire come ci saranno delle conseguenze: “Azione inaccettabile che non rispecchia i nostri valori“. Il tecnico catalano, intanto, insiste sulla propria linea e svela tensioni con la società: “Anch’io devo fare delle riflessioni, perché qui tante cose non funzionano“.

Girone B: il Pescara vince e si prende la vetta

Torniamo al campo, dove c’è un Pescara che ricomincia la sua corsa portandosi al primo posto in classifica. Gli abruzzesi battono di cortomuso il Sestri Levante con una punizione di Tunjov. La Lucchese non va oltre l’1-1 in casa contro il fanalino di coda Legnano. Al vantaggio di Magnaghi risponde Martic con un preciso colpo di testa. Occhio ai match di oggi, con particolare riferimento a Rimini-Torres (alle 12.30) e Perugia-Ternana (in programma alle ore 15).

Girone C: sconfitta choc del Benevento

Tonfo choc per il Benevento che cade sul campo dell’AZ Picerno. Decide un gol di Bernardotto nella ripresa. Avellino e Cerignola possono così accorciare la distanza dalla vetta, purché in giornata riescano a prendere il bottino pieno. Il Monopoli resiste nonostante l’inferiorità numerica e si porta a casa un punto prezioso contro la Casertana. Dopo un solo punto in tre partite, torna alla vittoria il Trapani che che batte di misura la Cavese. Il Latina batte infine 2-0 il Sorrento con doppietta di Crecco.