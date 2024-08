Il Vicenza perde Golemic, per il capitano niente idoneità sportiva: il post toccante

Doccia gelata per il difensore serbo e il club veneto, finalista degli scorsi playoff: è arrivato lo stop dei medici del club

Vladimir Golemic potrebbe non giocare più a calcio. I medici del Vicenza, in seguito a vari accertamenti precampionato, hanno riscontrato un problema di salute che potrebbe tenere lontano dai campi di calcio a lungo, se non per sempre, il difensore serbo. Golemic, che ha compiuto 33 anni lo scorso 28giugno, non ha preso parte al raduno di Bedollo nonostante sia sempre rimasto a fianco della squadra: attendeva l’esito degli approfondimenti clinici che hanno imposto al giocatore lo stop dell’attività sportiva in attesa di ulteriori visite, che possano chiarire in modo definitivo il suo stato di salute e l’eventuale, conseguente, rientro in squadra.

Il Vicenza al fianco di Golemic: “Forza Capitano!”

Ad annunciare la pessima notizia è stato il Vicenza attraverso un comunicato ufficiale: “La società L.R. Vicenza comunica che il calciatore Vladimir Golemic, sottoposto alle consuete visite mediche che si svolgono all’inizio della stagione, non ha ottenuto l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica. Tutta la famiglia biancorossa desidera stringersi attorno al proprio Capitano in questo momento, fornendogli tutto il supporto necessario per affrontare tale situazione. Forza Capitano!”

Golemic: “Non è un momento facile”

Su Instagram, il gigante serbo ha scritto un messaggio toccante a corredo della foto che lo immortala nell’esultanza dopo il gol decisivo in Vicenza-Arzignano dello scorso 10 marzo: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno supportando e che mi stanno dimostrando il proprio affetto e la propria vicinanza. Non è un momento facile e mi dispiace non poter essere in campo ora insieme ai miei compagni, ma non farò mancare loro il mio sostegno. Spero che tutto possa risolversi presto, nel frattempo però vi chiedo di rispettare la mia privacy e quella della mia famiglia, evitando di diffondere notizie non ufficiali. Sempre forza Lane!”

Golemic, il bilancio dell’ultima stagione con il Vicenza

Nella scorsa stagione, conclusa con la sconfitta in finale playoff del Vicenza contro la Carrarese, Golemic ha totalizzato 43 presenze e un gol tra campionato (Serie C, girone A), playoff, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C nella sua prima stagione con la maglia del Lanerossi. I veneti avevano battuto la concorrenza dell’Avellino assicurandosi le prestazioni sportive dell’ex capitano del Crotone.

Golemic, una carriera in giro per mezza Europa

Proprio il Crotone è la squadra con la quale Golemic ha giocato più partite in carriera (137, con 10 gol e 5 assist). A seguire le 91 volte in campo con la maglia dei serbi del Mladost e le 76 con gli svizzeri del Lugano. Golemic ha giocato anche con gli sloveni del Sampion Celje, con gli elvetici dell’FC Chiasso con i greci del PAS Lamia e i tedeschi dell’Energie Cottbus. Un lungo girovagare che potrebbe essere giunto al capolinea nel più spiacevole dei modi possibili. La Serie C è pronta prendere il via con le prime giornate del campionato 2024/25: Golemic sarà costretto a osservarle dall’esterno del rettangolo di gioco dove finora si era sempre fatto valere.