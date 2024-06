Carrarese-Vicenza 1-0 diretta live: un gol di Finotto regala la serie B ai toscani

Fase di stanca del match, il Vicenza rifiata in vista del forcing finale e i padroni di casa non hanno alcun interesse di alzare i ritmi. Sono i locali a tentare le ripartenze per provare a colpire in velocità e mettere in cassaforte la vittoria. Tifoserie encomiabili: da una parte e dall’altra, non hanno mai smesso di supportare le due squadre.