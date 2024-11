Benevento-Avellino, moviola: guardalinee segnala fuorigioco, arbitro convalida gol: rabbia sannita e rissa finale

La prova dell’arbitro Calzavara nel derby del Vigorito analizzata ai raggi X, il fischietto di Varese ha espulso anche un giocatore dopo il 90'

Andrea Calzavara, la scelta per il derby Bevenento-Avellino, è un arbitro rodato, al quinto anno di serie C e con diversi big-match (derby accesi compresi) alle spalle. Vediamo come se l’è cavata ieri al Vigorito il fischietto di Varese.

I precedenti di Calzavara con Benevento e Avellino

L’arbitro lombardo aveva due precedenti con la Strega, che risalgono entrambi alla passata stagione nelle gare casalinghe contro Virtus Francavilla e Audace Cerignola. Calzavara aveva incrociato in una occasione anche gli irpini nel ko (2-0) rimediato a Picerno.

L’arbitro ha espulso un giocatore dopo la fine della gara

Coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra e Giuseppe Luca Lisi con IV uomo Edoardo Gianquinto, l’arbitro ha avuto il suo bel da fare. Ammoniti Frascatore, De Cristoforo, Tosca, Viviani, Auteri dalla panchina, Oukhadda, Manconi. Espulsi: Visconti (A) all’intervallo, Tribuzzi (A) a fine partita

Benevento-Avellino, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 15′ proteste del Benevento per l’intervento in area di De Cristofaro su Visconti. Per l’arbitro non c’è nulla e lascia proseguire. Al 20′ ammonito Frascatore per fallo su Oukhadda. Botta e risposta tra il 34′ e il 37′, segna prima il Benevento con Lanini e pareggia poi l’Avellino con Frascatore: regolari entrambi i gol. Al 40′ il giallo: l’Avellino ribalta con D’Ausilio che segna sul filo del fuorigioco. L’assistente segnala l’offside, ma per l’arbitro è tutto regolare. Altro giallo al 46′ per De Cristofaro. Prima dei 5′ di recupero Viviani segna la rete del definitivo 2-2. Finale rovente, ammoniti prima il tecnico Auteri poi Oukaddha, infine espulso Tribuzzi per una rissa che si è accesa dopo il triplice fischio.

La rabbia del tecnico sannita Auteri

Amareggiato a fine gara l’allenatore dei sanniti Gaetano Auteri: “Sul 2-1 per loro è stata un’azione un po’ confusa dove non ci siamo posizionati bene. L’assistente aveva prima alzato la bandierina, poi è rimasto fermo. Forse ha deciso l’arbitro, ma nel complesso la sua prova non è mi è piaciuta. L’arbitro ha fischiato 5-6 falli in maniera scientifica“