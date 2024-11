Foggia-Casertana, moviola: gesto da brividi dei tifosi, il miracolo al 90’

La prova dell’arbitro Restaldo allo Zaccheria nell’anticipo della 15esima giornata di C analizzata ai raggi X, il fischietto di Ivrea ne ha ammoniti 4

Gabriele Restaldo, la scelta della Can per Foggia-Casertana, è al debutto in C in questa stagione. Nella C.A.N. C dalla stagione 2022-2023 e nella C.A.N. D dalla stagione 2018/2019, durante la sua carriera ha diretto 165 gare, fischiando 718 ammonizioni, 28 doppie ammonizioni, 31 espulsioni e 55 calci di rigore. Vediamo come se l’è cavata ieri allo Zaccheria il fischietto di Ivrea.

I precedenti di Restaldo con Foggia e Casertana

Due i precedenti con i falchetti, un ko in coppa Italia a Latina l’anno scorso e il pareggio senza reti col Sorrento nel 2022. Nessun precedente col Foggia.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Simone Della Mea e Andrea Manzini con IV uomo Andrea Giordani, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Salines (F), Millico (F), Pazienza (F), Vezzoni (F)

Foggia-Casertana, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4′ il primo giallo: è per Salines per un fallo in ripartenza su Bakayoko. Al 13′ episodio commovente con le curve dello Zaccheria che ricordano i tifosi foggiani morti un mese fa in un incidente stradale, prima della gara era stato osservato 1′ di raccoglimento alla loro memoria. Fino al 17′ il pubblico dei gruppi organizzati dedica un toccante ricordo ai ragazzi scomparsi tragicamente. Giallo per Millico al 41′. Al 45′ giallo a Pazienza per fallo su Proia. Al 71′ ammonito Vezzoni per un pestone su Damian. Al 92′ Emmausso stacca sul secondo palo ma Vilardi compie un miracolo salvando sulla linea e Foggia-Casertana finisce 0-0