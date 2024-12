Pescara ko a sorpresa, il Benevento batte il Trapani, Tesser si riprende la Triestina: top e flop di Serie C

Fa rumore il tonfo della squadra di Silvio Baldini contro il Legnago Salus, mentre i sanniti mettono la freccia nel girone C. A Crotone, vittoria pesante della Casertana.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La 18a giornata del campionato di Serie C, la penultima del girone d’andata, ha regalato sorprese e incredibili ribaltoni. Dalla disfatta del Pescara di Silvio Baldini alla rimonta del Benevento sul campo del Trapani, passando per la crescita della Triestina sotto la cura Tesser e il colpo esterno della Casertana in casa del Crotone. Entriamo nel dettaglio di top e flop di Serie C.

I Top della 18a giornata di Serie C

La Casertana espugna Crotone e guarisce dalla pareggite

La Casertana di Manuel Iori guarisce dall’acuta pareggite e torna a centrare il bersaglio grosso, battendo a domicilio il Crotone di Emilio Longo. Un successo che mancava da ben otto giornate, dall’1-0 rifilato alla Cavese di Di Napoli, poi esonerato e rimpiazzato da Maiuri. I Falchetti regalano una gioia ai loro tifosi e tengono a debita distanza le dirette concorrenti per la salvezza e la zona playout. Di Bianchi il gol vittoria allo “Scida”, dopo le reti di Proia e Carretta, inizialmente pareggiata dal solito Tumminello, autore di una doppietta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: LPS

Lanini, doppietta da promozione

Serata da incorniciare per Eric Lanini. Rigore conquistato, penalty realizzato e gol da cineteca per regalare al Benevento una vittoria che ha già il sapore di promozione. I sanniti allungano e tentano la prima vera fuga del campionato nel girone C, pur essendo riavvicinati da una nuova seconda forza, rappresentata dal Monopoli di Alberto Colombo, uscito vittorioso dal Monday Night di Giugliano. Lanini, intanto, non sta facendo rimpiangere l’assenza di Perlingieri. Del resto, si tratta di un giocatore dal curriculum non appartenente a questa categoria.

Fonte: LPS

Attilio Tesser, l’uomo prima dell’allenatore: la Triestina è “roba sua”

Attilio Tesser si è ripreso la Triestina. Un cordone ombelicale che non si è mai spezzato. Prima il pari con il Padova, poi la vittoria convincente contro il più quotato Vicenza, annichilito dall’aggressività e dal pragmatismo degli alabardati, completamente rivitalizzati dal tecnico veneto. Una luce in fondo al tunnel per la società, che adesso ha in testa un solo obiettivo: salvare la categoria, ma con un occhio alla griglia playoff.

Fonte: Imago Image

I Flop della 18a giornata di Serie C

Pescara ko contro il Legnago Salus, flessione preoccupante per Baldini

Sconfitta pesante per il Pescara di Silvio Baldini, che cede il passo al Legnago Salus, contro ogni pronostico. Brutta prestazione degli abruzzesi, agganciati dalla Ternana di Ignazio Abate in testa alla classifica. Ko di misura allo stadio “Adriatico – Cornacchia”, ma tante ombre sul recente rendimento dell’undici biancazzurro, che continua a manifestare problemi sotto il profilo offensivo. Un calo fisiologico dopo un girone d’andata stratosferico, ma adesso serve un piano B.

Fonte: LPS

Camarda, ritorno amaro in U23: rigore fallito e prestazione non da Milan

Il ritorno in U23 di Francesco Camarda è stato tutt’altro che banale. Dai mancati “gettoni” in prima squadra, tra campionato e Coppa Italia, al rigore fallito con la formazione di Bonera, che non ha condizionato il risultato finale. Prova incolore e Fonseca che si aspetta di più dal ragazzo prodigio, intenzionato a mettere in discussione la titolarità di Morata e Abraham nel medio-lungo periodo. Solo chi non fa non sbaglia, ma Camarda ha evidentemente bisogno di tornare con i piedi sulla terra. È un classe 2008, ecco perché gli va dato tempo e spazio in ogni caso.

Fonte: Getty

Taurino, nona sconfitta ed esonero. Peggio di così?

Il Gubbio cade contro il Milan Futuro di Daniele Bonera e condanna Roberto Taurino all’esonero. Nona sconfitta in campionato per l’ex allenatore di Avellino e Virtus Francavilla, che paga a caro prezzo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. Appena 13 gol fatti e 19 reti subite, per una squadra che non è riuscita a trovare soluzioni alternative. Occasione sprecata per il tecnico salentino, che lascia il posto a Gaetano Fontana.