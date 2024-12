Serie C, arriva la notizia ufficiale sui diritti tv, l’Ascoli si gode il capocannoniere del torneo

Ecco chi trasmetterà le gare della Serie C per le prossime tre stagioni. Intanto l'Ascoli corre con super Corazza, vittorie per Lecco e Novara

Il campionato di Serie C sarà trasmesso per altre tre stagioni in esclusiva da Sky e NOW. L’accordo è stato ufficializzato ieri, per la soddisfazione del presidente della Lega Pro, Matteo Marani.

Intanto si è aperto il 18° e penultimo turno del girone di andata, con 4 anticipi e 17 gol: nel girone A vittorie per il Lecco (5-1 al Caldiero Terme) e per il Novara (3-1 a Trento). Nel girone B vola l’Ascoli di Domenico Di Carlo e del bomber Corazza: 4-1 al Sestri Levante. Nel girone C termina in parità il derby pugliese Cerignola-Team Altamura (1-1).

Serie C su Sky e NOW per altre tre stagioni, l’annuncio

Per altre tre stagioni, il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e NOW. Confermata la partnership avviata due anni fa, raggiante il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, per l’accordo raggiunto: “Per tutta la Serie C è motivo di immensa soddisfazione continuare al fianco di Sky Sport, che in queste ultime due stagioni ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro campionato e all’apprezzamento dello stesso da parte del pubblico italiano”.

Tanta gratitudine, da parte di Marani, nei confronti dei 60 club di Lega Pro: “Li voglio ringraziare ancora una volta per la disponibilità dimostrata nel sostenere questo percorso di rinnovamento”, ha dichiarato.

“Siamo molto soddisfatti di annunciare il rinnovo della nostra partnership con la Lega Pro. Questo accordo triennale conferma l’impegno di Sky nel sostenere e valorizzare la Serie C NOW, una parte vitale della tradizione calcistica italiana, fondamentale serbatoio di nuovi talenti. Continueremo a offrire ai tanti appassionati la possibilità di seguire da vicino le loro squadre del cuore fino alla stagione 2027/2028”, ha spiegato l’Executive Vice President Sport di Sky, Marzio Perrelli.

Anticipi 18° turno, i risultati del girone A

Il 18esimo turno del girone di andata del campionato di Lega Pro si è aperto ieri con 4 anticipi ricchi di gol: ben 17. Nel girone A, fa notizia lo stop del Trento, che non perdeva da 16 giornate (ko alla 1^ contro il Padova). Il Novara ribalta lo svantaggio (a segno Di Carmine, al 10° gol stagionale), con la doppietta dagli undici metri di Ranieri (falli commessi da Cappelletti). Il 3-1 lo ha realizzato Morosini.

Torna a sorridere il Lecco, che non vinceva da 5 turni: 5-1 al Caldiero Terme, trafitto da Tordini, ma di nuovo in partita grazie al penalty trasformato da Filiciotto. Dopo il gol di Sipos, che riporta avanti gli uomini di Volpe, non c’è più partita: il croato fa doppietta, Ionita e Galeandro arrotondano il risultato.

Anticipi 18° turno, i risultati del girone B e del girone C

Nel girone B, continua la risalita dell’Ascoli, che coglie il 3° successo consecutivo piegando un Sestri Levante in caduta libera: 4-1 per i marchigiani, trascinati da super Corazza, autore di una doppietta che gli vale il 1° posto nella classifica marcatori con 11 gol. A segno anche Marsura e Varone per i bianconeri e Clemenza per i liguri.

Nel girone C, l’Altamura riprende il Cerignola e frena la corsa degli ofantini verso la prima posizione. Terzo pareggio nelle ultime 4 partite per la squadra di Raffaele, passata in vantaggio in chiusura di prima frazione con Capomaggio, ma fermata a più riprese dal portiere avversario Viola (almeno 3 interventi strepitosi). L’Altamura rimane in partita e con Grande pareggia, sfiorando il colpaccio nel finale con un destro a giro di D’Amico.

Serie C, 18° turno, le gare di oggi

Si giocano oggi altri 10 incontri del 18esimo turno. Nel girone A, alle ore 15 in campo Lumezzane-Pro Patria e Virtus Verona-Giana Erminio; alle 17.30 c’è Pergolettese-Renate. Nel girone B, alle ore 15 sono in programma: Carpi-Torres, Pianese-Ternana e Rimini-Pontedera; alle 17.30, Pescara-Legnago e Spal-Vis Pesaro. Nel girone C, alle ore 15 tocca a Potenza-Latina, alle 17.30, Messina-Foggia.