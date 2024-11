Serie C, penalizzazioni in classifica per Taranto e Turris: la Juve Next Gen recupera una posizione

Irregolarità finanziarie, tolti dei punti in graduatoria ai pugliesi e ai campani, inseriti nel girone C: come cambia il ranking e il nuovo piazzamento dei bianconeri.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Se non è un terremoto possiamo comunque definirla una scossa bella forte quella che ha toccato la Serie C in queste ore. Sono stati due i club penalizzati: il Taranto e la Turris. Il motivo? Violazioni di natura amministrativa e non è la prima volta che capitano cose del genere nel terzo campionato nazionale. Le ripercussioni toccano naturalmente anche la classifica con la Juventus Next Gen ma anche con Latina e Messina che ne beneficiano.

Le penalizzazioni e le conseguenze

Partiamo dal Taranto cui sono stati 6 punti con tanto di inibizione di dieci mesi al presidente Massimo Giove e all’amministratore unico del club Salvatore Alfonso. Il club pugliese aveva già ricevuto una penalizzazione di 4 punti per cui adesso è ultimo in classifica, scavalcato dalla Juventus Next Gen. Non va meglio alla Turris che ha ricevuto una penalizzazione di 4 punti e un’ammenda di 2500 euro. In questo caso ne giovano Latina e Messina con i campani che scivolano al terzultimo posto.

La violazione contestata ai due club

In data 4 novembre era arrivato il deferimento per i due club da parte della FIGC. Ciò che veniva contestato il mancato pagamento degli emolumenti, dei propri tesserati, per le mensilità di luglio e agosto entro il termine stabilito del 16 ottobre 2024. Una ragione che già in passato aveva portato altre società allo stesso tipo di penalizzazione. Per questo motivo si tratta di una sentenza abbastanza annunciata sia per quel che riguarda il Taranto che per la Turris.

La classifica attuale del Girone C

Questa la nuova classifica: Benevento 30; Cerignola 26; Monopoli e Potenza 25; Avellino 24; Catania (-1) e Giugliano 23; Picerno e Crotone 22; Trapani e Sorrento 21; Cavese 20; Team Altamura 19; Casertana 15; Foggia e Latina 14; Messina 13; Turris (-5) 10; Juventus Next Gen 7; Taranto (-10) 3.