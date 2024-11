Juventus Next Gen, Montero verso l'esonero: manca solo l'ufficialità, Brambilla pronto a tornare

Dopo la settima sconfitta nelle ultime otto partite, l'ex difensore uruguaiano è a un passo dall'addio. Scelta fatta anche per il successore

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Paolo Montero a un passo dall’esonero come tecnico della Juventus Next Gen. Con molta probabilità, l’ex difensore bianconero già sabato prossimo, 16 novembre, contro la Turris non siederà sulla panchina dell’Under 23 bianconera. Al suo posto, la dirigenza della Vecchia Signora starebbe pensando di richiamare Massimo Brambilla. Ormai si attende solo l’ufficialità.

Esonero vicino per Montero

La rete di Francesco Orlando al 28′ ha condannato la Next Gen della Juventus all’ennesima sconfitta stagionale e, di fatto, segnato l’ultima panchina di Paolo Montero in bianconero. A Foggia è arrivato, infatti, il settimo ko nelle ultime otto per l’Under 23 della Juve, sempre più fanalino di coda del Girone C di Serie C. Anche perché, oltre all’ultima posizione, la classifica rischia di farsi sempre più complicata visto il già non indifferente ritardo di punti dalle dirette contendenti per la salvezza.

Una crisi senza fine

Dopo un avvio incoraggiante, Montero ha visto la squadra perdere ritmo e incassare una sconfitta una dopo l’altra. Sono, infatti, appena 7 i punti conquistati dalla squadra bianconera nelle prime 14 giornate di campionato, frutto di una sola gioia – quella con la Casertana alla seconda – e tre pareggi. Troppo poco per una squadra con un progetto da portare avanti anche con l’obiettivo di regalare a Thiago Motta e alla prima squadra i nuovi Yildiz e Savona.

Incontro con Chiellini

Il tecnico uruguaiano era sotto osservazione già da settimane e l’infinita spirale di risultati negativi dell’ultimo periodo, unita a prestazioni sempre meno convincenti, ha inevitabilmente accelerato la decisione della dirigenza di sollevarlo dall’incarico. Di fatto, l’addio è a un passo e si attende solo l’ufficialità. Stando alle indiscrezioni, nelle ultime ore Montero e il ds Claudio Chiellini si sarebbero incontrati in un clima disteso e sereno per discutere delle modalità di fine rapporto.

Brambilla possibile successore

Qualora l’epilogo dovrebbe essere quello atteso e descritto anche da La Gazzetta dello Sport, la scelta del nuovo allenatore potrebbe ricadere sul ritorno di Massimo Brambilla, che gode della stima della dirigenza. Attualmente libero dopo l’esperienza proprio con il Foggia, Brambilla permetterebbe di dare in un certo senso di continuità al progetto Next Gen della Juventus, dato che conosce già l’ambiente e ha dimostrato di saper lavorare con i giovani.