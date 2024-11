La Juventus Next Gen a picco, il Milan Futuro butta via la vittoria, Crotone sprint

Solo 0-0 nel match tra Potenza e Avellino, esordio vincente di Zauri con il Foggia: tutti i risultati della domenica di Serie C

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Domenica ricca di emozioni per la quattordicesima giornata di Serie C. Nel derby umbro tra Perugia e Ternana finisce a reti inviolate. Beffa per il Milan Futuro, che si fa raggiungere nel finale dall’Arezzo e manca ancora l’appuntamento con i tre punti. Al Sud, l’Avellino non va oltre il pari a reti bianche sul campo del Potenza. Intanto, traballa sempre di più la panchina di Montero alla Juventus Next Gen, ancora sconfitta e sempre più in crisi.

Lumezzane, vittoria in extremis e quinto posto in classifica

Continua la scalata in classifica del Lumezzane nel girone A, che con una vittoria sofferta e arrivata all’ultimo respiro contro l’AlbinoLeffe mette in tasca altri tre punti preziosi. Decisivo il guizzo di Malotti in pieno recupero, che proietta i rossoblù al quinto posto con 24 punti.

Il Renate, a digiuno di successi dal 4 ottobre, porta a casa un punto fondamentale nella sfida contro il Clodiense. Dopo i gol nel primo tempo di Sinani, su rigore, e Scapin, i nerazzurri sono riusciti a rimettere in piedi la gara grazie a Bocalon e Spedalieri, che nella ripresa hanno siglato le reti del 2-2 finale. Questa sera, in campo Padova e Novara.

Pari nel derby tra Perugia e Teranana, Ascoli ancora senza vittorie

Termina a reti bianche l’attesissimo derby del “Curi” tra Perugia e Ternana, con i biancorossi che ringraziano uno straordinario Gemello, protagonista di interventi decisivi per mantenere lo 0-0 e impedire ai rossoverdi l’aggancio in vetta con la Torres e la capolista Pescara. Anche i sassaresi tornano dalla trasferta di Rimini con un pari: avanti con Diakite, si fanno raggiungere dalla rete di Parigi nonostante i romagnoli fossero in dieci per l’espulsione di Fiorini.

Il Milan Futuro rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, facendosi beffare nel finale dall’Arezzo. I rossoneri, passati in vantaggio con Longo e poi raggiunti da Tavernelli, si erano riportati avanti con Jimenez prima dell’intervallo. Ma all’88’ è Gucci a firmare il definitivo 2-2 per gli ospiti.

Vittoria pesante per l’Entella, ora terza insieme alla Ternana, grazie a un 2-1 contro il Gubbio, firmato dalla doppietta di Guiu con Corsinelli che aveva momentaneamente riportato gli umbri in parità. Intanto, il Campobasso allunga la sua striscia d’imbattibilità a dieci gare con il pari a reti inviolate contro il Carpi.

Festeggia la Pianese che supera la Vis Pesaro con i gol di Simeoni e Da Pozzo, mentre prosegue il momento nero dell’Ascoli, a secco di vittorie dal 14 settembre e bloccato sull’1-1 contro il Pontedera: ospiti avanti con Martinelli, ma il solito Corazza risponde per l’ennesimo pari dei bianconeri.

Infine, la Spal ritrova il sorriso battendo il Pineto in rimonta. Dopo il vantaggio degli ospiti firmato da Nebuloso e il rosso a Chakir, i ferraresi riaprono i giochi con Bidaoui e sigillano il sorpasso grazie a capitan Antenucci, trascinatore nella ripresa.

Crotone, vittoria con il brivido contro il Catania

L’Avellino frena ancora dopo il recente scivolone interno contro il Taranto: al “Viviani” contro il Potenza non va oltre uno 0-0, pur sfiorando il vantaggio con il solito Patierno. Ora l’attenzione si sposta sul big-match del prossimo turno, che vedrà i lupi impegnati al “Vigorito” contro il Benevento.

Partita pirotecnica quella tra Crotone e Catania, terminata 3-2 per i rossoblù. I padroni di casa partono fortissimo, trovando il triplo vantaggio già nel primo tempo con i gol di Silva, Gomez e Giron. Nella ripresa, il Catania tenta la rimonta accorciando le distanze prima con Stoppa e poi con un’autorete di Giron, che concede qualche brivido ai tifosi del Crotone. Nonostante la pressione finale degli etnei, i rossoblù riescono a difendere il vantaggio e portano a casa i tre punti.

Parte con il piede giusto la gestione di Zauri a Foggia, dove i rossoneri piegano la Juventus Next Gen con una vittoria firmata Orlando. Intanto, la panchina di Montero in casa bianconera è sempre più in bilico. Vittoria di misura anche per il Messina, che interrompe un digiuno di successi durato 10 turni grazie a un rigore trasformato da Petrungaro, decisivo nel match contro il Giugliano. A chiudere la giornata, saranno i posticipi Taranto-Cerignola e Turris-Altamura.