Camarda sbaglia rigore ma Traoré regala la vittoria al Milan Futuro, Juve U23 rinata senza Montero

I rossoneri condannano all'esonero Taurino, con il Gubbio che vira su Gaetano Fontana. Bene anche i bianconeri di Brambilla, che espugnano il Lamberti

In Serie C sta per chiudersi anche il weekend dedicato alla 18a giornata della regular season, la penultima del girone d’andata. Gol e spettacolo anche nella giornata di ieri, con i successi di Milan Futuro e Juventus Next Gen che hanno reso meno amare le mancate vittorie delle rispettive prime squadre. I rossoneri condannano all’esonero Roberto Taurino, mentre i bianconeri accorciano la classifica del girone C, approfittando dei passi falsi di Messina e Latina. La gestione Brambilla continua a regalare risultati importanti.

Milan Futuro, vittoria targata Traoré. Camarda torna e sbaglia il calcio di rigore

Basta un gol di Chaka Traoré al Milan Futuro di Daniele Bonera, che conquista l’intera posta in palio al “Chinetti” di Solbiate Arno, superando di misura il Gubbio di Roberto Taurino. Una gara messa in discesa dalla rete del classe 2004, ma complicata dall’errore dal dischetto di Francesco Camarda, tornato a vestire la maglia della seconda squadra rossonera per mettere minuti nelle gambe, dopo i due “zero” in Coppa Italia (con il Sassuolo) e in campionato (a Bergamo con l’Atalanta).

Terzo successo stagionale, in Lega Pro, per i ragazzi di Bonera, che salgono così a quota 16, agganciando il Pontedera e portandosi a -1 dalla salvezza diretta, attualmente rappresentata dal tandem Lucchese-SPAL. Domenica prossima, prima dei quarti di finale della Coppa Italia di categoria, c’è la Vis Pesaro, quinta forza del raggruppamento.

Gubbio, Taurino esonerato: Fontana nuovo allenatore

Il ko con il Milan Futuro costa caro a Roberto Taurino, sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra del Gubbio. Quattro sconfitte nelle ultime cinque apparizioni per la formazione umbra, precipitata al dodicesimo posto in classifica, appaiata ad Ascoli e Carpi. E ora, la zona playout è a sole quattro lunghezze di distanza.

L’ex allenatore di Avellino e Virtus Francavilla, dopo un buon avvio, ha fatto registrare un ruolino di marcia che recita 6 vittorie, 3 pareggi e ben 9 sconfitte, a fronte di soli 13 gol fatti e 19 reti subite. L’esonero, per molti, è apparso inevitabile, quando siamo ormai vicini al giro di boa.

Per il futuro, a pochi giorni dal delicatissimo confronto con la SPAL di Andrea Dossena, c’è Gaetano Fontana: il tecnico originario di Catanzaro, classe ’70, ha battuto la concorrenza di Leonardo Colucci e Vincenzo Cangelosi, che sembravano in cima al taccuino della dirigenza eugubina. Si è defilato nelle ultimissime ore anche Ezio Capuano, che preferirebbe rimanere nel girone C.

Juve Next Gen, secondo successo della gestione Brambilla

Aria di colpi esterni proprio nel girone C, dove ottengono due vittorie importantissime Casertana e Juventus Next Gen, chiamate a salvare la categoria. I falchetti espugnano a sorpresa lo “Scida” di Crotone, mentre i bianconeri liquidano la pratica Cavese grazie al gol di Simone Guerra all’alba della ripresa.

Next Gen sempre a -6 dalla salvezza diretta, rappresentata proprio dalla Casertana di Manuel Iori, ma più vicina a Messina e Latina, cadute rovinosamente contro Foggia e Potenza. Alle spalle, precipitano Turris e Taranto, alle prese con le note problematiche extra-campo, che rischiano di portare le due società all’esclusione dal campionato. Il 16 dicembre, in tal senso, si avranno i primi verdetti.

In casa Juve, una cosa è certa: Massimo Brambilla è riuscito a ricompattare uno spogliatoio ricco di talenti e giovani interessanti, ma mai diventato squadra sotto la gestione Montero. Si avvicina il mercato di gennaio e non è escluso che Claudio Chiellini e Cristiano Giuntoli possano regalare rinforzi di rilievo all’ex allenatore del Foggia, sempre a caccia di punti salvezza.