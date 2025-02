Calciomercato Serie C, i voti: bene Juve Next Gen e Milan Futuro, Ternana e Avellino regine, Benevento immobile

Avellino e Trapani le regine del mercato. Voti alti per Padova, Vicenza, Monopoli e Cerignola, bene Milan Futuro e Juventus NG, bocciato il Benevento

Il calciomercato è ufficialmente terminato, spetta al rettangolo di gioco dimostrare le effettive bontà delle rose delle 60 società impegnate nel campionato di Lega Pro (Turris e Taranto non hanno potuto effettuare movimenti in entrata per via del blocco imposto dalla Covisoc per inadempienze amministrative). Spiccano Triestina, Avellino e Trapani, bene Padova, Vicenza, Cerignola e Monopoli. Il Catania si è “salvato” in extremis, immobile il Benevento. Di seguito promosse e bocciate di ogni girone.

Calciomercato Serie C, top e flop del girone A

Nel girone A chi si è mossa con maggiore intraprendenza sul mercato è stata la Triestina. Scivolata sul fondo della classifica, poi in ripresa con l’arrivo in panchina di Attilio Tesser, la squadra alabardata ha portato a termine un mercato da zona playoff, piazzando colpi importanti come Ionita (dal Lecco), Fiordilino (dal Venezia), Udoh (dal Trapani), Cortinovis (ex Reggina, dall’Atalanta U23) e il difensore Silvestri (dal Catania). In attacco confermato Vertainen, è arrivato pure Strizzolo. In totale sono 11 le operazioni in entrata e 12 quelle in uscita (tra cui Kiyine al Foggia, Struna e Krollis, che qualche mese fa, venne quasi alle mani con l’ex tecnico Clotet). Voto: 8.

Padova e Vicenza, che si contenderanno la promozione diretta in Serie B, si sono mosse poco, ma bene. I biancoscudati hanno acquistato il portiere Sala dal Crotone, il difensore Pirrello dal Gubbio e il trequartista Buonaiuto dalla Cremonese, che si candida a essere il vero colpo di mercato dell’intero girone. Per il Vicenza il solo Beghetto, esterno difensivo, per un mercato basato soprattutto sull’equilibrio dentro e fuori dal campo. Voto: 7 per entrambe.

Chi ha rivoluzionato l’organico sono state il Lecco (che ha cambiato il 3° allenatore della stagione) e l’Union Clodiense, fanalino di coda del girone, ma in ripresa dopo l’arrivo di Bruno Tedino in panchina. Il Lecco ha chiuso con 8 acquisti (spiccano Attys dalla Triestina, Martic dal Legnago, Grassini dalla Carrarese e Di Dio dalla Juve Stabia) e 11 cessioni (pesanti quelle di Galli alla Lucchese e Ionita alla Triestina, mentre Celjak, uno degli ultimi superstiti della promozione in B di due stagioni fa, ha risolto il contratto). Per l’Union Clodiense ben 11 operazioni in entrata e 8 in uscita con un sensibile miglioramento della rosa. Voto: 6,5 per entrambe.

Buono anche il mercato della Feralpisalò, che ha perduto (ma incassato oltre un milione di euro) il giovane Pietrelli passato alla Juventus Next Gen, ma ha rinforzato mediana e corsie laterali con De Francesco, prelevato dal Sorrento e Tomaselli, arrivato dalla Virtus Entella. Ceduti Letizia (al Pescara) e l’attaccante Pellegrini (al Monopoli, nell’ultimo giorno di mercato). Voto: 6,5.

Ci si aspettava qualcosa di più dalla Pro Patria, che dovrà salvare la categoria: solo 3 acquisti, tra cui lo svincolato Barlocco in difesa, accompagnato da Coccolo preso dalla Torres e dall’attaccante Rocco. Non ha convinto neppure l’operatività della Pro Vercelli, che ha preso due svincolati (La Rosa e l’ex Alessandria Safia, in attacco), perdendo Gheza (alla Lucchese) e la punta Bunino (alla Casertana). Voto: 5 per entrambe.

Fonte: LPS

Calciomercato Serie C, top e flop del girone B

Nel girone B, la palma d’oro per il migliore mercato se l’aggiudica la Ternana. Gli umbri, in corsa per la promozione diretta, hanno messo a segno tre colpi importanti: Millico, esterno offensivo dal Foggia, Vallocchia, mezzala dalla Triestina, e soprattutto Brignola, ex Benevento, arrivato dal Catanzaro dopo due anni in Serie B. In difesa c’è Fazzi, rinforzata anche la linea verde con il giovane Ciammaglichella del Torino. Voto: 8,5.

L’Entella ha risposto presente, ma con un mercato meno pomposo rispetto alla Ternana. Dal Trapani è tornato Nermin Karic a centrocampo, con lui anche l’attaccante Maguette Fall. Rinforzata la difesa con Motoc, rimpinguate le corsie esterne con Boccadamo, che s’è messo in mostra alla Pianese nella prima parte della stagione: Voto: 7.

Il Milan Futuro, per salvare la categoria, ha puntato su elementi giovani, ma già con esperienza in terza serie, come l’esterno Quirini della Lucchese o l’attaccante Ianesi del Pontedera. Il nuovo bomber è Magrassi del Cittadella, difesa rinforzata con l’ex viola Camporese arrivato dal Cosenza. Voto: 7.

Discreto il lavoro di Perugia e Spal sul mercato. Le due delusioni del girone di andata (e delle prime giornate del girone di ritorno) si sono mosse benone. Gli umbri si sono rinforzati con Kanoute (dal Trapani), Broh (dal Padova) e con lo svincolato Yabre, esterno sinistro del Monopoli reduce da un infortunio. Dal Verona è arrivato Joselito. La Spal è partita lenta, ma sul tramonto della finestra invernale ha messo a segno il colpo Paghera a centrocampo. In precedenza aveva rinforzato la mediana con Haoudi dal Frosinone e l’attacco con Spini dal Trapani. Non convince totalmente la mossa Parigini in attacco, ma la sufficienza è piena: Voto: 6,5 per entrambe.

Non convincono, invece, le mosse di Pescara e Ascoli. Gli abruzzesi sono in caduta libera e ci si aspettava qualcosa di meglio durante la finestra di mercato invernale. A Baldini serviva un attaccante, ma tutti gli obiettivi principali, tra cui Gori dell’Avellino e Vertainen della Triestina sono sfumati. Al fotofinish è arrivato Alberti dal Modena, che si aggiunge ai difensori Lancini e Letizia e al ritorno di Kraja a centrocampo. Un altro ritorno, quello di Carpani all’Ascoli (via Catania), non basta ai marchigiani per evitare l’insufficienza in pagella. A centrocampo è arrivato Odjer dalla Pianese, con lui Baldassin dal Campobasso. In totale sono 6 le operazioni in entrata e 9 quelle in uscita. Voto: 5.

Fonte: LPS

Calciomercato Serie C, top e flop del girone C

Nel girone C spicca l’Avellino, che ha piazzato 10 calciatori rinforzandosi in ogni reparto con 7 movimenti in entrata. Il colpo a effetto è Facundo Lescano, capocannoniere del girone con 19 reti, 17 di queste messe a segno col Trapani, che si è sbarazzato di lui troppo in fretta, a causa di incomprensioni sorte con l’ex tecnico granata Capuano. A centrocampo già fa faville il 22enne Palumbo, arrivato dalla Juventus Next Gen; in attacco si è puntato sulla qualità di Panico, reduce dalla promozione in B con la Carrarese. In uscita, da segnalare gli addii di Gori, passato al Sudtirol in Serie B e di Redan, che terminerà la stagione al Beerschot in Belgio. Voto: 8,5.

Una rivoluzione, quella messa in atto dal Trapani, che ha prodotto 28 movimenti di mercato, 14 in entrata e altrettanti in uscita. Il presidente Antonini ha accarezzato a lungo il sogno Balotelli, ma alla fine si è “accontentato” del baby Anatriello, prelevato in prestito dal Bologna dopo la prima parte di stagione col Messina, del canadese Ongaro, arrivato dal Novara, del norvegese Stensrud, di Piovanello (dalla Juve Stabia) e di Zak Ruggiero, preso dal Cerignola. Tutti loro non dovranno far rimpiangere Lescano, andato a rinforzare l’Avellino. Voto: 8.

Positivo il mercato delle due rivelazioni del girone, nonché prime della classe: Cerignola e Monopoli. Se è vero che il Cerignola ha perso due titolari come Tentardini (andato al Gubbio) e Ruggiero (al Trapani), è altrettanto vero che i sostituti hanno probabilmente migliorato ancora l’organico: dal Catanzaro è arrivato Volpe, dal Bari è tornato Achik e dal Catania è stato riaccolto l’attaccante D’Andrea. Di prospettiva l’innesto della punta Santarcangelo, classe 2003, dal Picerno. Ordinato il mercato del Monopoli, che ha ritoccato ogni reparto con elementi di esperienza come Contessa (dal Taranto), Greco (dal Vicenza) e Pellegrini (dalla Feralpisalò). Difesa rinforzata con Miranda, preso in prestito dal Sassuolo, la scorsa stagione in B col Catanzaro. In attacco si è puntato sui centimetri di Sylla. Voto: 7,5 per entrambe.

Si è scosso nel finale, raggiungendo una sufficienza piena, il Catania, che è rimasto a guardare per settimane, bloccato dagli alti ingaggi dei fuori lista (vedi Chiricò, che poi ha rescisso). Alla fine sono arrivati il giovane difensore Allegretto dal Picerno, l’esterno offensivo Dalmonte dalla Salernitana e il centrocampista Frisenna dal Messina. In difesa c’è Del Fabro, ex Serie A e Serie B, in porta tocca a Dini, dopo la cessione di Adamonis al Sudtirol. Voto: 6,5.

Alla Juventus Next Gen è bastato l’attaccante Pietrelli dalla Feralpisalò per guadagnare una sufficienza piena in pagella. Per il resto, il club bianconero si è mosso prevalentemente in uscita con le cessioni di Palumbo all’Avellino, Da Graca al Novara e Ledonne alla Giana Erminio. Voto: 6.

Non pervenuto il Benevento, che ha deciso di non operare sul mercato. Finestra invernale assolutamente non sfruttata dal club di Oreste Vigorito, che continuerà a puntare sui giovani del vivaio. Una scelta condivisibile, che potrebbe, però, far perdere di vista l’obiettivo promozione, alla luce del calo vissuto dalla squadra. Voto: 4,5.