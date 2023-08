Calciomercato Brescia e Lecco: boom di acquisti dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la Serie B

Dopo il definitivo via libera del Consiglio di Stato, si accendono le trattative per Brescia e Lecco: le mosse delle due formazioni lombarde negli ultimi giorni di calciomercato.

30-08-2023 16:57

Adesso non ci sono più dubbi, le X e le Y nel calendario cadetto saranno sostituite dai nomi delle squadre che hanno “vinto” la battaglia giudiziaria: Brescia e Lecco parteciperanno alla prossima edizione della serie B, o meglio all’edizione in corso, visto che il campionato è già iniziato ed è arrivato ormai alla terza giornata. Quali saranno le mosse delle due formazioni accomunate da un insolito ma esaltante destino? Quali aggiustamenti in organico sono previsti in questi ultimi, infuocati giorni di mercato?

Via libera dal Consiglio di Stato: Brescia e Lecco in Serie B

Prima, però, un piccolo riassunto della situazione. La posizione del Lecco, promosso sul campo attraverso i playoff al termine dell’ultima stagione di serie C, e del Brescia, retrocesso dopo aver perso il playout con il Cosenza ma in odore di ripescaggio per i problemi finanziari della Reggina, era stata “congelata”. Oggi, dopo una lunga estate calda fatta di ricorsi, pronunciamenti, sentenze e delibere, il Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato i ricorsi di Perugia (contro l’ammissione del Lecco) e Reggina (contro l’esclusione della società calabrese dalla serie B), dando il via libera all’ammissione delle due formazioni lombarde.

Brescia, Cellino scatenato: tutti gli acquisti per la cadetteria

Massimo Cellino, presidente del Brescia, per la verità era ormai sicuro da giorni che la sua società non avrebbe corso rischi. Da dirigente esperto e navigato, sapeva che la B era in pugno per la sua squadra e ha iniziato a potenziarla già prima del verdetto del Consiglio di Stato. Già ultimati gli ingaggi di Besaggio, talentuoso centrocampista scuola Genoa prelevato dalla Juventus Next Gen, e di Bjarnason: per l’islandese, in realtà, si tratta di un ritorno. Pronto un altro tris di colpi: Dickman, difensore della Spal, Liotti, mediano della Reggina, e Moncini, attaccante del Benevento. Sfumato Gondo, che ha detto sì alla Reggiana, il Brescia ci prova ora per Forte, in uscita dall’Ascoli.

Lecco, i sogni di mercato sono Marrone, Crociata e Ionita

Da Brescia alla vicina Lecco. I sogni di mercato della neopromossa sono essenzialmente tre e a illustrarli è nientemeno che un super esperto del mercato come Alfredo Pedullà. Il primo risponde al nome di Luca Marrone, difensore svincolato dal Monza. Piace Crociata, centrocampista dell’Empoli con cui c’è già un accordo di massima: va convinto il club toscano. Altro nome last minute è quello di Ionita, centrocampista moldavo ex, tra le altre, di Cagliari e Benevento, nell’ultima stagione al Pisa. Allo studio, poi, un maxi scambio con la Vis Pesaro: il mediano Ardizzone è pronto a trasferirsi nelle Marche, la mezzala Astrologo e il terzino sinistro Zoia possono invece compiere il percorso inverso.