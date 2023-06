Cellino iscrive il Brescia in Serie C e in Serie B

Il patron dei lombardi non ha digerito la retrocessione dopo i play out e spera che la Reggina non si possa iscrivere

20-06-2023 15:43

Tentar non nuoce. Deve aver pensato questo Massimo Cellino, patron de Brescia, nel momento in cui ha deciso di iscrivere la squadra non solo alla Serie C, ma anche alla Serie B. A Cellino non è andata giù la retrocessione dopo i play out; in più, la posizione della Reggina è in bilico, così le Rondinelle sperano in un ripescaggio nella serie cadetta. A scriverlo è l’edizione online del Giornale di Brescia. Ai play out, i lombardi hanno incontrato il Cosenza e la partita è stata sospesa sul finale per le intemperanze dei tifosi bresciani, che non accettavano il verdetto del campo, ossia la retrocessione.