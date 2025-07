Salernitana, cosa cambia per la Serie B con la sentenza del Tar Lazio: le tappe della vicenda

La vicenda è molto complessa e segue due filoni distinti

Si poteva facilmente intuire che la Salernitana, anche dopo aver ricevuto un secco responso dal campo (con la partita di ritorno interrotta a causa del lancio di seggiolini nel terreno di gioco), non si sarebbe arresa al verdetto della retrocessione: il club campano, convinto di aver subito un torto, aveva annunciato il ricorso alla giustizia ordinaria per far valere le proprie ragioni.

La vicenda sta assumendo profili sempre più contorti – non che prima non lo fosse – ma a questo punto, anche in considerazione dell’odierna pronuncia del TAR Lazio, vale la pena riavvolgere il nastro sia per capire quali step giudiziali sono rimasti e, soprattutto, l’impatto della pronuncia della magistratura amministrativa sul prossimo campionato di Serie B.

Il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI

Come noto, il tutto ha avuto inizio in seguito al caso Brescia: la penalizzazione inflitta al club lombardo ha portato alla modifica della classifica finale della Serie B, con lo slittamento in terzultima posizione e quindi con la retrocessione diretta in Serie C delle Rondinelle.

La Sampdoria, già condannata alla retrocessione dal verdetto del campo, si è trovata quindi a giocare il doppio scontro con la Salernitana per la permanenza in Serie B, con il Frosinone già salvo alla fine della regular season.

Prima che avessero luogo i play-out, la Salernitana ha adito le vie legali. In primo luogo, con ricorso del 20 maggio 2025, contenente anche un’istanza cautelare (cioè sospendere tutto in attesa della decisione di merito), i campani si sono rivolti al Collegio di Garanzia del CONI per ottenere l’annullamento del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la Lega B disponeva il rinvio delle gare di play-out a data da destinarsi.

Il successivo 22 maggio l’istanza cautelare veniva rigettata e veniva fissata udienza di merito al 10 giugno, giorno in cui il Collegio di Garanzia del CONI dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla Salernitana con decisione n. 620 del 2025.

Importante dire che la Salernitana si è rivolta alla Sezione “Ammissione ed Esclusione dalle competizioni professionistiche” del Collegio di Garanzia del CONI, che, in questo specifico caso, opera con competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 12-ter dello statuto del CONI.

Il ricorso al Tribunale Nazionale Federale

Successivamente, la Salernitana ha presentato un’istanza cautelare dinanzi al Tribunale Federale Nazionale (TFN) chiedendo la sospensione dei play-out previsti per il 15 e 20 giugno 2025 e, nel merito, di annullare i comunicati della Lega B impugnati (211/2025 e 224/2025).

In particolare, con il comunicato 224 del 5 giugno 2025 la Lega B, dopo aver rinviato le date dei play-out a data da destinarsi, individuava le date del 15 e del 20 giugno.

Il TFN, preso atto che non ricorrevano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto la trattazione del merito per il giorno 19 giugno 2025, confermando quindi il regolare svolgimento dei play-out nelle date – che già ovviamente avevano subito delle modifiche – già definite.

La storia dei play-out

Il primo incontro, tenutosi allo stadio Ferraris di Genova, ha visto la Sampdoria imporsi sulla Salernitana per 2-0, di fatto ipotecando la permanenza in Serie B ma con ancora 90 minuti – pieni di pathos – da giocare.

La regolarità dello svolgimento delle due gare, nel mentre, veniva confermata dal TFN che, pronunciandosi nel merito della questione, ha ritenuto – con un secco dispositivo – di respingere il ricorso presentato dalla Salernitana.

La gara di ritorno – giocatasi domenica 22 giugno a causa di un’intossicazione alimentare subita da giocatori e staff della Salernitana – ha visto ancora una volta vincere la Sampdoria per 0-2 fino al 65’, momento in cui prima la gara è stata sospesa e poi definitivamente interrotta a causa di alcuni oggetti lanciati sul terreno di gioco.

Di fatto, il campo ha decretato che la Sampdoria dovesse rimanere in Serie B.

La pronuncia del TFN e l’appello

Solo dopo la gara di ritorno – per ragioni di tempo – il TFN ha depositato le proprie motivazioni con le quali aveva ritenuto di respingere il ricorso della Salernitana. In particolare – sosteneva il TFN – il danno che avrebbe subito i campani non è fondato e in ogni caso non è riconducibile ai comunicati impugnati, ma a circostanze esterne delle quali i comunicati impugnati della Lega B danno atto.

Il club campano ha impugnato la sentenza davanti alla Corte Federale d’Appello. L’udienza è fissata al primo di agosto.

Perché il ricorso al TAR?

Con il ricorso al TAR Lazio, la Salernitana ha impugnato la decisione n. 620 del 2025 del Collegio di Garanzia del CONI. Il TAR (Sezione I-ter di Roma) si è pronunciato con ordinanza n. 13555 del 10 luglio 2025, dando atto che non ricorrevano i presupposti di rito speciale sportivo previsto dall’art. 218 del d.l. 34/2020 (cioè ritenendo che non vi fossero i presupposti per classificare l’atto impugnato come provvedimento di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche).

Tuttavia, il TAR ha disposto la conversione al rito previsto dall’art. 119, comma 1, lett. g). In questa sede il TAR si pronuncerà nel merito del provvedimento adottato dal CONI.

Quali conclusioni?

La vicenda, come visto, è abbastanza complessa e per di più segue due filoni distinti. In attesa della sentenza del TAR, nonché della sentenza del Collegio Federale, si può dire che allo stato attuale la situazione della Salernitana rimane invariata e, a voler sbilanciarsi, diversamente cambierà anche a seguito delle pronunce attese.