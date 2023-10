Serie C, Casertana-Catania 0-4: Chiricò come Mascara, fa gol da metà campo

Chiricò imita Mascara e trascina il Catania con una prodezza da lontanissimo: i rossoblu vincono 4-0 contro la Casertana in Serie C, match aperto dalla prodezza dell'esterno.

01-10-2023 21:51

Giornalista per vocazione e innamorato di tutti gli sport, ha collaborato con numerose agenzie, quotidiani, radio e tv. Su Virgilio Sport scrive soprattutto di Calcio: esperto scandagliatore del mondo social dei tifosi, è diventato anche un “giudice” accurato delle sviste arbitrali

Un gol di rara bellezza, un’autentica meraviglia, un tiro capace di sorprendere il portiere avversario scagliato addirittura da oltre la linea di metà campo. Cosimo Chiricò come Giuseppe Mascara, bandiera del “vecchio” Catania in Serie A: entrambi hanno messo a segno un gol da lontanissimo, Mascara il primo marzo 2009 al Barbera contro il Palermo, Chiricò il primo ottobre 2023 al Pinto contro la Casertana. Identico il risultato finale delle due partite: 4-0 per il Catania.

Casertana-Catania, la clamorosa prodezza di Chiricò

La rete di Chiricò ha aperto le marcature del match tra i rossoblu etnei e i falchetti della Casertana. Minuto numero 7: l’esterno offensivo ex Lecce, Padova e Crotone, uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti del Catania per il campionato di Serie C, si aggiusta palla appena prima della linea di metà campo, vede il portiere avversario Venturi fuori dai pali e tenta la giocata. La palla, indirizzata con forza e precisione, disegna una traiettoria micidiale e finisce la sua corsa nella porta della formazione campana. Un gol straordinario, una prodezza strappa applausi.

Chiricò come Mascara: gol da lontanissimo al Palermo

Un gol che ricorda tremendamente quello realizzato, appunto, da Mascara contro il Palermo in un derby siciliano di massima serie. Erano i bei tempi in cui rosanero e rossoblu rappresentavano l’isola ai livelli più alti del calcio italiano e quella sfida, giocata a marzo 2009, si chiuse con un roboante 0-4 per il Catania. Ancora impressa nella memoria di tutti la gemma di Mascara, un gol da distanza siderale che fu celebrato sportivamente dagli applausi degli stessi tifosi del Palermo.

Catania, perché la vittoria sulla Casertana è storica

A proposito di 0-4, il match tra Casertana e Catania, aperto dalla clamorosa prodezza di Chiricò, si è poi chiuso con l’identico risultato. Di Carmine ha messo a segno una doppietta a cavallo tra il primo e il secondo tempo, poi ci ha pensato ancora Chiricò a calare il poker con un’altra rete nella ripresa. Curiosità: nella sua storia il Catania non aveva mai vinto in casa della Casertana. Tre punti che fanno davvero comodo alla formazione di Tabbiani, protagonista di un avvio di torneo al di sotto delle aspettative ma ora rilanciata dalle sue stelle. In primis, da un Chiricò in versione Mascara.