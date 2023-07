Catania, abbonamenti record con Chiricò: pronti altri colpi per la B

Entusiasmo alle stelle a Catania: dopo la promozione dalla D alla C, si sogna l'ulteriore salto tra i cadetti con l'ingaggio di Chiricò e con altri grandi acquisti nel mirino.

15-07-2023 21:41

Riconquistata la serie C al termine di una cavalcata trionfale, culminata con la promozione ottenuta con largo anticipo, il Catania sta programmando una stagione da protagonista anche nella nuova categoria. L’obiettivo della società etnea è quello di approdare in serie B in due stagioni, ma ovviamente un anticipo sui tempi sarebbe gradito. La campagna acquisti portata avanti dal presidente Pelligra, intanto, sta entusiasmando i tifosi rossoblu: si sogna a occhi aperti il ritorno del Catania nelle categorie e nei palcoscenici calcati con orgoglio negli anni scorsi.

Catania, abbonamenti record ed euforia alle stelle

Nel 2022-23 gli abbonati sono stati oltre 10mila e il pubblico ha gremito il Massimino, stadio alle prese con un mini restyling e con l’installazione dei nuovi sediolini, con punte record per la serie B. Adesso, in vista della stagione in C, le premesse sembrano addirittura essere ancora più lusinghiere. Il cuore dei catanesi batte forte per la squadra della propria città e l’entusiasmo per la promozione dello scorso anno è un ottimo corroborante in vista del futuro. Ad accendere le speranze, poi, sono i rumors di mercato che vedono il Catania tra i club più attivi in vista del prossimo campionato. Circa mezzo milione di euro è stato investito per portare il Catania alla pari con le grandi favorite del girone C: Crotone, Benevento, Pescara, Avellino e Foggia.

Mercato, Catania scatenato: le prime parole di Chiricò

Il colpo più roboante di questa prima fase del mercato risponde senz’altro al nome di Cosimo Chiricò, attaccante-star delle ultime due stagioni in serie C, prima tra le fila del Padova, poi del Crotone. “Sono veramente contento di essere qui. Lo sognavo da qualche giorno, ebbene il giorno è arrivato. I social stavano impazzendo ultimamente, sono venuto qui per dare una mano alla società e alla squadra, spero con tutto il cuore di fare grandi cose nel Catania“, le parole del 31enne di Mesagne. “Quando ho parlato con la dirigenza del Catania ho avuto subito l’impressione che fosse una società forte, seria. Devo ricambiare la fiducia che mi è stata data con prestazioni, serietà e gol. Sceglierò la maglia numero 32“.

Gli altri nomi nel mirino dei rossoblu: Di Carmine e Bidaoui

E non è tutto. Dopo Chiricò, altri due lussi per la categoria sembrano ormai prossimi a raggiungere l’undici siciliano: Samuel Di Carmine, attaccante 34enne appena svincolatosi dal Perugia, e Sofiane Bidaoui, esterno d’attacco di proprietà del Frosinone, un passato – tra le altre – in Parma, Crotone, Spezia e Ascoli. Insomma, grandi firme ed entusiasmo alle stelle per il nuovo Catania che, affidato a Luca Tabbiani, ex tecnico del Fiorenzuola, intende recitare un ruolo di primo piano in terza serie. E se la promozione in B dovesse arrivare in anticipo rispetto al previsto…pazienza.