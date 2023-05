Catania, Vincenzo Grella in esclusiva: “Non temo nessuno. Voglio portare la squadra dove non è mai arrivata”

A tu per tu con il vice presidente e amministratore delegato del club etneo, acquisito dopo il fallimento dall'italo australiano Pelligra. Progetti, ambizioni, aspettative e il grande sogno per i tifosi

30-05-2023 11:00

Vincenzo Grella, per tutti Vince. Dall’Australia a Catania, passando attraverso una carriera di tutto rispetto nel calcio che conta: dopo le giovanili in terra natia, l’approdo in Italia è datato ottobre 1998. L’Empoli si assicura il cartellino del centrocampista e gli garantisce un assaggio di serie A: cinque presenze nel massimo campionato in una stagione alla fine amara, coincisa con la retrocessione in serie B.

Il tempo di un ambientamento graduale con il prestito temporaneo alla Ternana prima dell’esplosione definitiva: si prende le chiavi della mediana dei toscani e nel 2000-2001 è tra i fautori della promozione in A con 32 presenze all’attivo.

Inamovibile anche nel biennio successivo: 88 presenze e un gol dopo, è il Parma ad accaparrarsi Grella: dal 2004 al 2007, 84 presenze, due gol e la soddisfazione di aver indossato la fascia da Capitano dei ducali. Il successivo passaggio al Torino è l’ulteriore salto di qualità: triennale coi granata, primo e unico anno disputato (28 presenze), poi il passaggio al Blackburn e il debutto in Premier League prima del ritorno in patria.

47 presenze nella nazionale maggiore australiana, il ritiro nel 2013 e il là alla carriera dirigenziale che ha il suo culmine nell’investitura di vice presidente e amministratore delegato del Catania, acquisito dopo il fallimento dall’italo australiano Pelligra. Esordio col botto con la promozione in serie C dopo aver vinto il campionato di D. Storia fresca, la racconta lui.

Come è iniziata l’avventura a Catania del gruppo Pelligra nel calcio italiano?

L’avventura nel calcio italiano inizia con una battuta di Mark Bresciano dell’aprile 2022 facendo riferimento al City Group che voleva acquistare il Palermo. Lui così ha dato un interessante suggerimento al suo amico Rosario Pelligra di acquistare il Catania puntando su di me per recuperare tutte le informazioni del caso. Dovevo fare un sondaggio e tramite i miei contatti mi sono informato sulla situazione del Catania. Ho invitato Pelligra per fare qualche giorno in città per conoscerne la bellezza e questa grande opportunità. Da lì alla manifestazione d’interesse al bando pubblico inizialmente ero solo nel gruppo degli advisor (ero solo un consulente) poi lui ha visto che avevo delle idee interessanti da portare avanti e mi ha chiesto di essere suo referente in questo nuovo progetto.

Quali sono gli elementi di un Catania vincente?

Per avere una squadra vincente devi creare una cultura vincente, devi avere idee chiare. Devi essere disposto a fare sacrifici e a prendere delle posizioni per creare proprio questa cultura. In questo modo la società ha la possibilità di lavorare seguendo un’idea e una cultura che porta al risultato che si cerca.

Per lei qual è stato il momento più difficile in questa prima stagione da Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania?

“Se penso a momenti difficili mi viene in mente quando siamo partiti, luglio 2022. Nei primi 2-3 mesi non avevamo ancora gli uffici. Abbiamo fatto un po’ di fatica per trovare una soluzione per i campi, ho visto nel gruppo di lavoro grande apertura e voglia di lavorare nella stessa direzione con la voglia di far funzionare ciò che avevamo a disposizione. Non ci siamo lamentati delle difficoltà ma le abbiamo prese come sfida, specialmente per chi c’era prima e che ha passato dei momenti complicati: ho trovato persone che avevano voglia di riscatto e di ritrovare la carreggiata giusta. I giocatori che abbiamo preso sono entrati subito con questa mentalità e questa cultura di fare parte di un qualcosa di speciale. Catania la reputo una cosa speciale e c’è sempre stata voglia di sacrificio”.

Si sarebbe mai immaginato dirigente di una squadra di calcio in Italia?

“Sì, sono stato contattato in questi ultimi anni da altri club. Non ho fatto il passo per mancanza di chiarezza nel progetto e una posizione in cui potevo creare questa cultura vincente senza ostacoli e avere il pieno appoggio del proprietario per applicare le mie idee”.

La cosa che le ha colpito di più della piazza di Catania come tifoseria e come città?

“Sicuramente la grande passione per le due cose a cui tengono di più i catanesi senza differenza di ordine: la squadra di calcio e Sant’Agata, la santa Patrona della città. Io avevo sentito parlare della festa di Sant’Agata, mi ero documentato su internet con qualche video, ma non ho mai avuto il modo di viverla questa ritualità per una serie di motivi. Vivendo questa festa, ho visto personalmente la voglia e la passione di questa gente di stare insieme per un qualcosa che rappresenta la città di Catania. Se la società di calcio riesce nei momenti difficili, che può essere un club sportivo, di trovare quella passione e quella voglia di stare uniti per un obiettivo è il motivo per il quale Pelligra vede grande potenziale a Catania”.

Quali sono stati gli obiettivi già raggiunti e quelli futuri nella totalità del progetto Pelligra?

“Il primo obiettivo raggiunto è il risultato sportivo del Catania. Non potevamo non raggiungere la promozione in Serie C, questo club e questa città non può stare in Serie D. Un altro tassello è stato iniziare a creare una cultura che va coltivata e migliorata sempre. Ogni volta che troviamo un limite dobbiamo spingerci oltre. C’è passione per il lavoro che si fa, voglia di sacrificarsi e di mettersi a disposizione per qualcun altro senza guardare il titolo. Io voglio mettere le mie qualità a disposizione della società. La forza della società è quella di un club. Non dobbiamo essere una squadra forte, ma un club forte. C’è una netta differenza tra le due cose”.

In vista del prossimo campionato di Lega Pro 2023/24, il Catania verrà costruito con le stesse modalità dello scorso anno insieme al direttore Laneri?

“Concettualmente il senso di appartenenza del club è davvero molto forte. L’idea è l’identità che il Catania vuole dare nella squadra. Ciò non significa che se sei nato qui e sei meno forte di qualche altro calciatore giochi con questo club perché sei catanese. Però quando c’è un ragazzo interessante catanese e possiamo portare un valore aggiunto sul campo il fatto che lui indosserà la maglia rossazzurra in un modo diverso rispetto ad un calciatore non di qui è un punto importante sulle nostre scelte sui giocatori”.

Il prossimo anno quale sarà l’avversario che temete di più in Lega Pro?

“Personalmente non temo nessuno. Temo solo del Catania, la mia grande preoccupazione è il Catania, chi viene a Catania, quanto è disposto chi viene qui”.

Un suo sogno personale da Vicepresidente e AD del Catania?

“Portare il Catania dove non è mai arrivato nella sua storia. Io non voglio rimanere nella storia del Catania, voglio che nel club si venga a creare una storia che non c’è mai stata”.

Federico Rosa