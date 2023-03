Il Catania è in festa: ritorna in Serie C

I siciliani hanno battuto il Canicattì e vinto così il proprio girone di D con sei giornate di anticipo.

19-03-2023 18:25

A pochi minuti dal ritorno in Serie B del Catanzaro, ecco un’altra grande festa promozione. Il Catania ha infatti vinto con sei giornate di anticipo il girone I del campionato di Serie D e dopo una stagione potrà così tornare tra i professionisti. I rossoazzurri saranno l’anno prossimo in C.

75 i punti conquistati finora dal Catania in 28 giornate di campionato, con il club siciliano che di sicuro non potrà battere il record del Piacenza: 96 punti nella stagione 2015-2016. Però potrebbe arrivare a quota 93 e superare così gli 89 fatti registrare dal Como nel campionato 2018-2019.