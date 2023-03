Francesco Lodi: “Vorrei continuare in C col Catania, mi sento bene”

Ai microfoni della Gazzetta: “Voglio soffrire in campo, non vedo perché dovrei ritirarmi”

28-03-2023 11:17

Dopo la vittoria del Campionato di Serie D Francesco Lodi, centrocampista del Catania, raggiunto dai microfoni della Gazzetta dello Sport ha svelato le sue intenzioni riguardo il futuro.

Le parole di Lodi “Adesso penso a finire al meglio la stagione. Io sto bene e vorrei continuare. Se dovessi avere ancora questa voglia non vedo perché dovrei ritirarmi”.

Conclude poi il centrocampista trentanovenne ed ex uno simbolo del Catania in Serie A: “Voglio soffrire in campo, giocare e andare dietro quella palla rotonda che mi fa impazzire”.

Nel corso di questa stagione, “Ciccio” Lodi ha indossato la maglia del suo Catania in 25 occasioni diverse in campionato realizzando 4 gol e 5 assist in un totale di 1667 minuti giocati (fonte Transfermarkt).