Serie C, Arezzo pari tra le polemiche, Brindisi show, crolla l’Atalanta, cosa è successo ieri

Risultati a sorpresa, decisioni arbitrali dubbi e tonfi roboanti. Ecco tutto quello che è accaduto ieri nella 6a giornata del campionato italiano di C

01-10-2023 10:12

La sesta giornata di Serie C è come al solito spalmata su più giorni. Cominciata lo scorso venerdì è proseguita ieri con la bellezza di 10 incontri in programma e si andrà avanti anche oggi e domani per completare un turno che ha regalato sorprese degne di nota oltre che un’immancabile dose di polemiche. Andiamo a ripercorrere tutto quello che è successo.

Girone C, arriva il primo ko per il Latina

Partiamo dal Girone C dove il risultato più importante lo ha centrato il Brindisi, corsaro a Latina contro una squadra che non aveva mai perso in questo avvio di torneo. Padroni di casa in vantaggio dopo 6′ con Paganini e rimonta completata tutta nella prima frazione di gioco grazie a Bunino, Bizzotto e Albertini. Bene anche il Potenza, di corto muso contro un Monterosi penultimo al terzo ko di fila. Decisiva la rete di Monaco a sette minuti dalla fine.

Girone B, Virtus Entella in caduta libera

In questo viaggio a ritroso dal Sud verso il Nord facciamo tappa sul Girone B. Tutto facile per la Lucchese che al Porta Elisa ha strapazzato il malcapitato Pineto con un secco 3-0. In scioltezza anche la Carrarese che si è portata al secondo posto in classifica alle spalle della Torres (che ancora deve scendere in campo).

Per gli apuani di Dal Canto un gol per tempo per sbarazzarsi della Virtus Entella. Desolante la situazione dei biancocelesti, fanalino di coda con appena due lunghezze e in caduta libera da ormai 4 turni.

Girone A, il Padova non sbaglia un colpo

Passiamo al Girone A, che è pure quello che ha vissuto il maggior numero di incontri. Partiamo dal buon momento del Legnago che è riuscito ad imporsi in casa dell’Albinoleffe (quarta sconfitta). Risorge la Pro Vercelli, che non se la stava passando benissimo, grazie all’imponente 4-1 rifilato ad un modesto Fiorenzuola.

Terza vittoria di fila per l’Arzignano Valchiampo al quale basta un gol di Antoniazzi per venire a capo del match contro il Giana Erminio. Dopo il pari alla prima giornata, non ha sbagliato più nulla il Padova: tre i gol rifilati al Trento per la capolista.

Pari tra Arezzo e Pontedera, tra le proteste granata

La partita che ha fatto più discutere negli anticipi della sesta giornata di Serie C è stata quella tra Arezzo e Pontedera. I padroni di casa dominano nel primo tempo, passando anche in vantaggio con Mawuli. Nella ripresa però il ritmo cala, fino al pareggio ospite giunto all’87’ con Paudice.

Nel mezzo tanti episodi dubbi per un gol annullato al Pontedera e per un potenziale calcio di rigore non dato e valutato addirittura simulazione dal direttore di casa sempre contro i granata.

Dea senza scampo, annientata a Vicenza

Quanto sia dura la realtà della Serie C lo sta scoprendo pure l’Atalanta U23. La formazione guidata da Francesco Modesto è stata presa a pallonate da un ottimo Vicenza con una partita di fatto senza storia conclusasi col punteggio di 3-0 per i biancorossi.

Al termine della gara il tecnico degli orobici ha etichettato i veneti come la squadra da battere nel torneo. In effetti il Lane in questo momento è secondo in graduatoria, alle spalle del solo Padova con 14 punti, 11 gol fatti e solo 2 subiti.