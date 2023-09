Serie C, la tripletta di Lescano e il ko della capolista Mantova: cosa è successo ieri

La Triestina di Tesser asfalta la capolista Mantova. Crisi Alessandria, pareggia il Novara. I primi risultati della settima giornata di Serie C

30-09-2023 12:32

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

In Serie C si è già aperta la 6a giornata della regular season 2023-24. Nel girone A, primi risultati importanti: da registrare la vittoria della Triestina di Attilio Tesser contro la capolista Mantova, accompagnata dai successi di Pro Patria e Pro Sesto, senza dimenticare la crisi dell’Alessandria e il pari del Novara. Andiamo a riepilogare quanto successo nel venerdì di calcio in Lega Pro.

Serie C: la Triestina vola con Lescano, Mantova ko

La Triestina di mister Tesser vola sulle ali dell’entusiasmo, grazie al modello Olanda ideato dal tecnico veneto e alla vena realizzativa di Facundo Lescano, autore di una sontuosa tripletta contro la capolista Mantova, che ieri ha perso l’imbattibilità al “Nereo Rocco”. Quattro reti in 50 minuti per gli alabardati, sempre in controllo della partita, anche dopo il gol della bandiera di Burrai, che ha reso soltanto meno amaro il ko dei virgiliani.

Si accorcia la classifica del girone A, con la Triestina che vede la vetta a un tiro di schioppo, in attesa del risultato del Padova di Torrente, oggi protagonista a Trento in casa della compagine allenata da Bruno Tedino. Nel raggruppamento settentrionale, iniziano a venire fuori i valori delle big, costruite nel corso del mercato estivo dai rispettivi direttori sportivi. Difficile individuare una schiacciasassi, con un equilibrio che appare destinato a durare.

Vittorie per Pro Sesto e Pro Patria, crisi Alessandria

Secondo successo stagionale per Pro Sesto e Pro Patria, uscite vittoriose dalle sfide giocate sui campi di Alessandria e Pergolettese. L’autogol di Rota e la marcatura di Barranca regalano tre punti di latino alla truppa di Francesco Parravicini, che si allontana dalla zona calda della graduatoria e ritrova il sorriso, mettendo nei guai i Grigi.

L’undici piemontese, infatti, continua a pagare le note problematiche societarie e un organico attualmente non adeguato alla categoria. Un solo punto all’attivo e cinque sconfitte consecutive alle spalle, con 10 gol subiti e appena 2 reti messe a segno. Una crisi senza fine che continua ad alimentare la contestazione del tifo organizzato, che già percepisce la concreta possibilità di perdere il professionismo.

Lega Pro, 7a Giornata: il programma di oggi, gli orari delle partite

Weekend di calcio ricco di impegni ed incroci interessanti anche in Lega Pro, con i tre gironi in campo per la 6a giornata. Attesa per il Padova di Torrente, che può consolidare il primato in classifica e dare vita alla prima mini-fuga della stagione. Grande curiosità al “Menti” per il confronto tra Vicenza e Atalanta U23, con i biancorossi che non hanno mai nascosto le loro ambizioni.

Nel gruppo B, occhi sul big match Carrarese-Entella, che potrebbe dire tanto sulla condizione e sugli obiettivi delle due squadre. Derby toscano, invece, tra Arezzo e Pontedera, compagini che puntano a raggiungere quanto prima la salvezza e a strappare un piazzamento playoff.

Si apre il 6° turno anche nel girone C, con Latina-Brindisi e Potenza-Monterosi Tuscia. Pontini ancora imbattuti e sorprendentemente in testa, al fianco della Juve Stabia di Guido Pagliuca. Ennesima prova del 9 per i ragazzi di Donato, mentre sarà la prima di Roberto Taurino sulla panchina dei laziali, tra le mura del “Viviani”.

Questo il programma di oggi in Serie C:

GIRONE A

Albinoleffe-Legnago Salus ore 16.15

Giana Erminio-Arzignano V. ore 18.30

Pro Vercelli-Fiorenzuola

Trento-Padova

Vicenza-Atalanta U23 ore 20.45

GIRONE B

Lucchese-Pineto ore 16.15

Carrarese-Entella ore 18.30

Arezzo-Pontedera ore 20.45

GIRONE C

Latina-Brindisi ore 16.15

Potenza-Monterosi T. ore 18.30