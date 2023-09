Serie C, Triestina modello Olanda e Torres prima in classifica: cosa è successo ieri

Terza giornata di campionato in Lega Pro: bene Triestina e Torres, Sestri Levante corsaro nel derby, vince anche Zeman che col Pescara supera l'Arezzo

17-09-2023 11:29

La Lega Pro continua a proporre partite e giocate interessanti, quando siamo ormai giunti alla 3a giornata della regular season 2023-24. Tanti derby e moltissimi gol nel sabato di calcio, con il girone A e il gruppo B che hanno dato spettacolo sui rispettivi campi: volano Torres e Triestina, mentre il Sestri Levante fa suo il derby ligure con l’Entella. Entriamo nel dettaglio delle sfide andate in scena in questo 16 settembre.

La Triestina batte la Pro Vercelli e accoglie un nuovo acquisto

Si vede finalmente la mano di Attilio Tesser tra le mura dello “Stadio Nereo Rocco” di Trieste. Vittoria importantissima per gli alabardati, che regalano la prima gioia casalinga ai tifosi della Triestina, battendo la Pro Vercelli con un secco 2-0. Le marcature portano i nomi dei giovani olandesi Redan ed Al Azrak, che rispecchiano perfettamente l’idea e il progetto pensato dalla società biancorossa in estate.

Dopo un intenso lavoro nel corso della pre-season, mister Tesser sta cominciando a raccogliere frutti importanti, con la consapevolezza di dover navigare nelle zone nobili della classifica, pur avendo a disposizione una squadra con ampi margini di miglioramento. Una rosa, quella della Triestina, che vale circa 6 milioni di euro e rappresenta il secondo organico più oneroso del raggruppamento settentrionale, alle spalle del Vicenza di Renzo Rosso e senza considerare la new entry Atalanta U23.

Intanto, non appare ancora chiuso il mercato della compagine alabardata: l’area tecnica, seguendo la linea verde imposta dalla proprietà, ha messo a segno il colpo Filip Jurczak, difensore classe 2004 reduce dall’esperienza con la maglia della Primavera della Salernitana, con la quale ha collezionato ben 18 presenze e 2 reti. Una nuova freccia all’arco di Tesser, che ha messo a punto il classico 4-3-1-2 e intende seriamente ripercorrere le orme del suo Modena.

Derby in C: la Torres asfalta l’Olbia, Sestri corsaro a Chiavari

Sarà anche stato il giorno del derby di Milano, con l’Inter che ha schiantato il Milan a San Siro, ma il sabato di calcio ha regalato anche incroci mai banali come Olbia-Torres e, soprattutto, Virtus Entella-Sestri Levante. L’undici allenato da Alfonso Greco, sulla panchina della squadra di Sassari per la terza stagione consecutiva, si candida per essere una delle mine vaganti del girone B, essendo attualmente a punteggio pieno in testa alla graduatoria insieme all’ambiziosa Carrarese.

Uno 0-3 che non lascia spazio a repliche quello rifilato dalla Torres ai “cugini” dell’Olbia, che si sono visti travolgere dall’entusiasmo, dal gioco e dalle qualità degli ospiti, bravi a metterla in discesa con la doppietta di Scotto e il gol dell’ex Juve Liviero.

In Liguria, probabilmente, il risultato che non ti aspetti. Il Sestri Levante, matricola di questa Lega Pro, supera di misura i rivali dell’Entella, ben più quotata alla vigilia di questo campionato. Ai corsari basta una rete di Pane al minuto 17, con una partita che si è piuttosto incattivita tra primo e secondo tempo, come dimostrano i 12 cartellini gialli estratti dal direttore di gara.

Sorridono Pescara e Carrarese. Il Gubbio di Braglia fatica

Restando nel girone B, non può che esultare la Carrarese di Alessandro Del Canto, uscita vittoriosa anche dal confronto interno con la Vis Pesaro. Un pizzico di fortuna nella ripresa, quando è arrivato l’autogol di Zoia, decisivo ai fini del risultato finale. 9 punti su 9 disponibili, alla pari della Torres.

Insegue, ma non troppo, il Pescara del boemo Zeman, che vince la pirotecnica battaglia con l’Arezzo allo “Stadio Adriatico-Cornacchia”, in virtù delle reti di Tunjov, Merola e Cangiano. Quota 7 in classifica per gli abruzzesi, che hanno dalla loro un organico davvero importante, con tante soluzioni anche a partita in corso.

Fatica tra le mura amiche il Gubbio di Piero Braglia, bloccato sullo 0-0 dalla Fermana, che si guadagna un punto di spessore, senza minimamente sfigurare. Gli umbri restano comunque imbattuti dopo tre giornate, a fronte di due pareggi e una vittoria.