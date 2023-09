Serie C: pari di Zeman, primo storico punto per l’Atalanta U23

Con i posticipi del girone C terminerà la seconda giornata di Serie C. Solo un pari nel big match tra Pescara e Perugia, show della Turris: i risultati.

11-09-2023 11:44

Verso il tramonto anche la seconda giornata di Serie C. Colpi di scena, gol e primi punti storici hanno caratterizzato il weekend del campionato. Un turno lungo che è iniziato con gli anticipi del venerdì e terminerà stasera 11 settembre con i posticipi del girone C. Tra le note principali: l’Atalanta U23 ha conquistato il suo primo punto tra i professionisti a Trento, il Crotone è caduto in casa contro la Turris, per ora assoluta protagonista, mentre Perugia e Pescara hanno messo in scena un big match di fuoco.

Serie C, i risultati del girone A

Non tutti i campionati si sono fermati per dare spazio alla Nazionale. Nella domenica di Serie C è andato in scena tutto il girone A. Il Vicenza ha messo in evidenza tutta la differenza tecnica con la Giana Erminio con un netto 5-1, un decisivo passo in avanti dopo il pari dell’esordio con l’AlbinoLeffe. Tre punti importanti anche per il Padova contro il neo promosso Legnago. Primo storico pareggio per l’Atalanta U23 di Modesto (dopo il debutto amaro), che non va oltre lo 0-0 contro un avversario ostico come il Trento. Altra vittoria per la Virtus Verona di Fresco, al momento capolista solitaria.

Giana Erminio-Vicenza 1-5

Lumezzane-Pergolettese 1-0

Virtus Verona-Alessandria 2-1

AlbinoLeffe-Triestina 1-2

Arzignano Valchiampo-Mantova 0-2

Novara-Pro Patria 1-2

Pro Sesto-Fiorenzuola 3-1

Renate-Pro Vercelli 3-1

Trento-Atalanta U23 0-0

Padova-Legnago 2-0

Perugia-Pescara, big match di fuoco: fumogeni e gara interrotta

Il girone B, dopo gli anticipi del venerdì e i match del sabato, ha calato il sipario con un evento di primo ordine: Perugia-Pescara. La squadra di Zeman ha sfiorato la seconda vittoria di fila, dopo quella contro la Juventus Next Gen: al vantaggio iniziale di Aloi ha risposto Cancellieri all’84’. Un match colmo di emozioni e con un tifo oltre i limiti: la gara è stata anche interrotta per alcuni minuti a causa di lanci di fumogeni in campo.

Gli anticipi di venerdì 8 settembre:

Pineto-Entella 0-0

Vis Pesaro-Olbia 0-1

Le partite di sabato 9 settembre:

Ancona-Gubbio 1-2

Arezzo-Carrarese 1-3

Fermana-Pontedera 1-0

Sestri Levante-Lucchese 0-1

Torres-Rimini 2-1

Il big match di domenica 10 settembre:

Perugia-Pescara 1-1

Rinviate Juve Next Gen-Recanatese e Cesena-Spal per i troppi giocatori impegnati con le Nazionali.

Cade il Crotone, Turris show: i risultati e i posticipi di giornata

Nel girone C il vero colpo di scena è la vittoria della Turris a Crotone, contro una delle squadre più attrezzate per vincere il campionato. Un match bello, aggredito subito dagli ospiti che sono passati in vantaggio al 21′ con Cum e hanno poi raddoppiato con Maniero. La reazione dei padroni di casa è durata pochissimo: è passato solo un minuto dalla rete di Tumminello, che aveva riaperto i giochi, a quella di Maniero, che ha realizzato la doppietta personale. A dieci minuti dallo scadere Vuthaj ha regalato un finale con la suspense. La giornata si concluderà con quattro posticipi.

L’anticipo di sabato 9 settembre:

Sorrento-Audace Cerignola 2-2

I match di domenica 10 settembre:

Crotone-Turris 2-3

Latina-Potenza 2-1

Monopoli-Monterosi 2-2

I posticipi di oggi 11 settembre:

Picerno-Taranto ore 20.45

Benevento-Virtus Francavilla ore 20.45

Foggia-Giugliano ore 20.45

Juve Stabia-Avellino ore 20.45

Rinviate Brindisi-Catania e Messina-Casertana.