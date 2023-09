Serie C: debutto amaro per Atalanta U23, al Taranto derby col Foggia: le partite di oggi in tv

Con i posticipi del girone A di Serie C si concluderà la prima giornata: i risultati, le sorprese e dove vedere le ultime gare in diretta tv

04-09-2023 12:45

Il copione della prima giornata di Serie C ha mostrato già scene di livello. Dall’esordio dell’Atalanta U23, alla falsa partenza del Benevento fino al derby infuocato tra il Taranto e Foggia, la domenica di sport non è stata banale. Il programma terminerà con le sfide del girone A, che si disputeranno stasera 4 settembre alle 20.45.

Atalanta U23, male la prima. Il Taranto vince il derby

Si sono viste sicuramente “prime volte” migliori rispetto a quella dell’Atalanta U23. L’avversario era di quelli ostici, la Virtus Verona dell’allenatore-presidente Luigi Fresco, autore di una grande cavalcata nella passata stagione. I nerazzurri, dopo il vantaggio firmato Cissè, hanno subito la rimonta firmata Casarotto (doppietta) e Manfrin. Nel finale i ragazzi di Modesto hanno provato a riaccenderla, nonostante l’espulsione di Palestra: protagonista Italeng, che prima ha realizzato il rigore della speranza e poi si è visto annullare la rete del 3-3.

Bene invece le neopromosse Legnago e Giana Ermino: tre punti per entrambe contro Arzignano e Pro Patria. Nel girone B il Cesena è caduto a Olbia, protagonista il solito Ragatzu. Nel girone C il Taranto di Capuano ha vinto il derby con il Foggia, grazie ai gol del promettente Lui e di Kanoute. Partita rovinata da un incendio allo stadio dopo il gol del 2-0. Male invece la retrocessa Benevento, che ha subito il tris della Turris di bomber Maniero.

Serie C, i risultati della prima giornata

Il lungo programma della prima giornata di Serie C non è ancora terminata. Stasera giocheranno i posticipi del girone A, che caleranno il sipario dopo le sfide dei giorni precedenti. Un weekend in cui è emersa la prova di forza del Pescara di Zeman, che ha spazzato via la Juve Next Gen in appena mezz’ora, 3-1 il finale. Da applausi anche la vittoria del Crotone a Catania, contro uno dei club più rinforzati della Lega Pro. Di seguito i risultati delle partite concluse:

GIRONE A

Atalanta U23-Virtus Verona 2-3

Legnago-Arzignano 4-0

Pro Patria-Giana Erminio 1-2

GIRONE B

Carrarese-Fermana 3-0

Gubbio-Pineto 1-1

Lucchese-Perugia 0-0

Pontedera-Sestri Levante 2-0

Rimini-Arezzo 1-2

Pescara-Juve Next Gen 3-1

Recanatese-Torres 1-2

SPAL-Vis Pesaro 1-0

Virtus Entella-Ancona 1-1

Olbia-Cesena 2-1

GIRONE C

Catania-Crotone 0-1

Giugliano-Sorrento 1-0

Audace Cerignola-Messina 2-2

Avellino-Latina 0-2

Monterosi-Juve Stabia 1-3

Potenza-Brindisi 2-1

Taranto-Foggia 2-0

Turris-Benevento 3-1

Virtus Francavilla-Picerno 0-1

Dove vedere i posticipi del girone A di Serie C

Sky trasmette tutto il campionato, i playoff/playout e anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere in streaming anche su NowTv. RaiSport trasmette una partita in chiaro ogni settimana: controlla il palinsesto sulla Guida Tv di Virgilio Sport. In questa prima giornata è il turno di Triestina-Trento, in diretta anche su Rai Sport. Ecco il palinsesto completo:

20.45 Serie C: Alessandria-Novara – Diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su SkyGo e NowTv

20.45 Serie C: Fiorenzuola-Renate – Diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su SkyGo e NowTv

20.45 Serie C: Mantova-Padova – Diretta tv su Sky Sport 254 e Sky Sport Action (canale 205 Sky), diretta streaming su SkyGo e NowTv

20.45 Serie C: Pergolettese-Pro Sesto – Diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su SkyGo e NowTv

20.45 Serie C: Pro Vercelli-Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 257, diretta streaming su SkyGo e NowTv

20.45 Serie C: Triestina-Trento – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Calcio 240, Sky Sport 249, Sky Sport 256 e RaiSport, diretta streaming su SkyGo, NowTv e RaiPlay

20.45 Serie C: Vicenza-Albinoleffe – Diretta tv su Sky Sport 251, diretta streaming su SkyGo e NowTv