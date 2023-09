Serie C, prime sorprese: show Pescara, Avellino ko. Dove vedere le partite di stasera in tv

La prima giornata di Serie C prosegue tra certezze e colpi di scena: la squadra di Zeman travolgi i bianconeri, attesa per l'esordio dell'Atalanta U23

03-09-2023 11:47

Gol, spettacolo e colpi di scena, la Serie C è ripartita ripercorrendo la vecchia strada, quella dell’imprevedibilità. In un campionato spesso dinamico e che cambia copione ogni settimana è difficile determinare gli attori protagonisti. Dopo gli anticipi del venerdì, con la vittoria del Crotone a Catania, il sabato di sport ha pennellato un bel quadro. Il Pescara di Zeman ha messo subito le cose in chiaro, polverizzando la Juve Next Gen in appena mezz’ora. Gli abruzzesi giocano per vincere e puntano alla promozione in Serie B.

Il Pescara sbrana la Juve, esordio ok per la Spal

Il Pescara è tra le squadre da battere in Serie C e l’ha subito dimostrato con la Juve Next Gen. In appena 34 minuti i ragazzi di Zeman hanno chiuso il match con la doppietta di Cuppone e il gol di Accornero. Nella ripresa il neo acquisto Guerra ha provato a riaprire il match, ma ormai era troppo tardi. Alla Spal è bastato un autogol di Tonucci per superare la Vis Pesaro e prendere i primi tre punti stagionali.

Vittoria anche per la Torres, in un campo ostico come quello della Recanatese, grazie ai gol di Ruocco e Scotto. Solo un pareggio invece tra l’Entella e l’Ancona: vantaggio del solito Spagnoli e 1-1 firmato da Meazzi. Il programma si concluderà con la sfida tra Olbia e Cesena stasera 3 settembre alle ore 20.45.

Pescara-Juve Next Gen 3-1

Recanatese-Torres 1-2

SPAL-Vis Pesaro 1-0

Entella-Ancona 1-1

Girone B che ha aperto le danze venerdì 1 settembre, con i seguenti risultati:

Carrarese-Fermana 3-0

Gubbio-Pineto 1-1

Lucchese-Perugia 0-0

Pontedera-Sestri Levante 2-0

Rimini-Arezzo 1-2

Gol e show tra Cerignola e Messina, male l’Avellino

Falsa partenza per l’Avellino nel girone C. Dopo la deludente passata stagione, i lupi erano chiamati a un inizio di personalità, che però non è arrivato contro il Latina. Fella e Fabrizi hanno ammutolito il Partenio. Più equilibrato il match tra l’Audace Cerignola e il Messina, con i siciliani che hanno conquistato il pareggio allo scadere: ospiti avanti con Tropea al 28′, poi ribaltamento giallublù con la doppietta di Malcore e gol al 90′ di Firenze per il 2-2 finale.

Audace Cerignola-Messina 2-2

Avellini-Latina 0-2

Girone C che ha che ha aperto le danze venerdì 1 settembre, con i seguenti risultati:

Catania-Crotone 0-1

Giugliano-Sorrento 1-0

Il programma si concluderà oggi:

Monterosi-Juve Stabia

Potenza-Brindis

Taranto-Foggia

Turris-Benevento

Virtus Francavilla-Picerno

*posticipato il match del Monopoli con la Casertana

Serie C, in campo anche il Girone A: dove vedere le partite

Le sfide della Lega Pro saranno trasmesse in esclusiva da Sky. Il presidente Marani ha sugellato la partnership con la paytv cambiando il nome del campionato in Serie C NOW. L’accordo sarà valido anche per la stagione 2024-2025 e sarà possibile seguire i match sia via satellitare sia in streaming su Sky Go o Now Tv.

LE PARTITE DEL GIRONE A

Domenica 3 settembre:

Atalanta U23-Virtus Verona ore 16.15

Legnago-Arzignano Valchiampo ore 16.15

Pro Patria-Giana Erminio ore 16.15

Lunedì 4 settembre:

Alessandria-Novara ore 20.45

Fiorenzuola-Renate ore 20.45

Vicenza-AlbinoLeffe ore 20.45

Mantova-Padova ore 20.45

Pergolettese-Pro Sesto ore 20.45

Pro Vercelli-Lumezzane ore 20.45

Triestina-Trento ore 20.45