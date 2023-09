Serie C: sorprese e conferme, impresa Carrarese, show Sorrento, cosa è successo ieri

I risultati delle partite giocate ieri e l'altro ieri in serie C e il programma degli eventi da seguire nei prossimi giorni, da stasera a lunedì

10-09-2023 10:06

Ci ha fatto penare un po’ la Serie C in un’estate davvero complicata tra ricorsi, contro-ricorsi e tribunali. Ma adesso che la palla è finalmente tornata in campo ci si può godere il campionato che, tra sorprese e conferme, ha garantito pure una certa dose di spettacolarità. Cominciata venerdì, la seconda giornata è proseguita anche ieri e tra oggi e domani vivrà nuove ulteriori appassionanti puntate. Andiamo a vedere tutto quello che è accaduto sui terreni di gioco del terzo torneo nazionale ciò che non è accaduto dati i rinvii di due match.

I risultati del Girone B: vola la Carrarese

Nel Girone B spicca l’impresa della Carrarese, corsara ad Arezzo. I giallazzurri di Dal Canto hanno espugnato la cittadina toscana in rimonta grazie alle reti di Di Gennaro, Capello (secondo gol di fila) e del subentrante Panico. Tra i padroni di casa ha inevitabilmente pesato l’espulsione di Pattarello, autore tra l’altro del gol del vantaggio illusorio dei suoi.

A punteggio pieno, oltre agli apuani, ci sono pure l’Olbia che nell’anticipo aveva vinto a Pesaro e la Torres, protagonista del successo per 2-1 contro il Rimini. Bene pure il Gubbio che ad Ancona si è preso i tre punti con i sigilli di Daniel Frey (figlio di Sebastian) e Galeandro. Successi di misura, infine, per Lucchese e Fermana rispettivamente contro Sestri Levante e Pontedera.

Il turno in sintesi. Le partite da giocare e quelle giocate

Pineto – Virtus Entella 0 – 0 (giocata venerdì)

Vis Pesaro – Olbia 0 – 1 (giocata venerdì)

Ancona – Gubbio 1 – 2

Arezzo – Carrarese 1 – 3

Fermana – Pontedera 1 – 0

Sestri Levante – Lucchese 0 – 1

Torres – Rimini 2 – 1

Perugia – Pescara (stasera 20.45)

Juventus Next Gen – Recanatese (rinviata 27 settembre 20.45)

Cesena – Spal (rinviata 27 settembre 20.45)

I risultati del Girone C: spettacolo e gol a Potenza

Gol e spettacolo a Potenza dove il Sorrento ha pareggiato per 2-2 contro il Cerignola in una partita caratterizzata da tanti errori ma anche divertimento.

Campani in vantaggio per ben due volte: nel primo tempo con il rigore trasformato da Malcore al terzo centro in due partite; nella ripresa con La Monica che ha sfruttato la complicità dell’estremo difensore dei pugliesi Krapikas trafiggendolo con una conclusione dalla distanza. In entrambi i casi, però, il Cerignola ha trovato la forza di rimontare con il gol dell’ex Blondett e quello di Tentardini con un tiro a giro alla Insigne.

Il turno in sintesi. Le partite da giocare e quelle giocate

Sorrento-Audace Cerignola 2-2

Crotone-Turris (stasera 20:45)

Latina – Potenza (stasera 20:45)

Monopoli – Monterosi Tuscia (stasera 20:45)

Benevento – Virtus Francavilla (domani 20:45)

Foggia – Giugliano (domani 20:45)

Juve Stabia – Avellino (domani 20:45)

Picerno – Taranto (domani 20:45

Messina – Casertana (mercoledì 13 settembre 20:45)

Brindisi – Catania (rinviata a data da destinarsi)

Dove vedere la seconda giornata di Serie C

Per tutta la stagione le sfide del campionato saranno trasmesse in diretta esclusiva da Sky Sport. Un rapporto che si è intensificato anche dal cambio nome in Serie C Now, come comunicato dal presidente Marani nelle scorse settimane. Un match a giornata sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, Picerno-Taranto in questo turno. Le gare si potranno seguire anche in streaming su Sky GO, Now Tv e Rai Play per il match in co-esclusiva.