Serie C, dove vedere la 2ª giornata in tv e streaming: i big-match e il programma

Entra nel vivo la seconda giornata di Serie C con vari big match e partite delicate: le date e gli orari di tutte le sfide e dove seguirle in diretta

09-09-2023 12:04

Dopo gli anticipi tra Pineto-Virtus Francavilla (0-0) e Vis Pesaro-Olbia (0-1), il programma della seconda giornata della Serie C è pronto ad entrare nel vivo. Un secondo turno di campionato molto lungo, che terminerà lunedì 11 settembre con i posticipi del girone C. Quattro match sono stati rinviati: Juventus Next Gen-Recanatese, Cesena-Spal, Messina-Casertana e Brindisi-Catania, visto lo stadio Iacovone inagibile a causa dell’incendio divampato nel match tra il Taranto e il Foggia.

Serie C, i big match di giornata

Nel girone B a prendersi la scena è Perugia-Pescara, con i ragazzi di Zeman che sono reduci dall’importante vittoria contro la Next Gen di Brambilla. Esordio opaco invece per i biancorossi, che hanno pareggiato 0-0 con la Lucchese. Interessante la sfida tra il Benevento, pronto a rifarsi dopo la sconfitta contro la Turris, e la Virtus Francavilla.

Nel girone C da monitorare anche la sfida campana tra la Juve Stabia e l’Avellino. L’Atalanta U23 di Modesto, dopo il debutto amaro della prima giornata, sarà invece ospite del Trento del fantasista Pasquato.

Dove vedere la seconda giornata di Serie C

Per tutta la stagione le sfide del campionato saranno trasmesse in diretta esclusiva da Sky Sport. Un rapporto che si è intensificato anche dal cambio nome in Serie C Now, come comunicato dal presidente Marani nelle scorse setimane. Un match a giornata sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, Picerno-Taranto in questo turno. Le gare si potranno seguire anche in streaming su Sky GO, Now Tv e Rai Play per il match in co-esclusiva.

Serie C, il programma completo della 2ª giornata

Sabato 9 settembre ore 18.30 Ancona-Gubbio Sky Sport 251 e NOW

Sorrento-Audace Cerignola Sky Sport 252 e NOW

Arezzo-Carrarese Sky Sport 253 e NOW

Fermana-Pontedera Sky Sport 254 e NOW

Torres-Rimini Sky Sport 255 e NOW

Sestri Levante-Lucchese Sky Sport 256 e NOW Domenica 10 settembre ore 16.15

Virtus Verona-Alessandria Sky Sport 251 e NOW

Giana Erminio-Vicenza Sky Sport 252 e NOW

Lumezzane-Pergolettese Sky Sport 253 e NOW Domenica 10 settembre ore 18.30 Novara-Pro Patria Sky Sport 251 e NOW

Trento-Atalanta U23 Sky Sport 252 e NOW

Albinoleffe-Triestina Sky Sport 253 e NOW

Arzignano-Mantova Sky Sport 254 e NOW

Pro Sesto-Fiorenzuola Sky Sport 255 e NOW

Renate-Pro Vercelli Sky Sport 256 e NOW Domenica 10 settembre ore 20.45 Perugia-Pescara Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

Crotone-Turris Sky Sport 253 e NOW

Padova-Legnago Salus Sky Sport 254 e NOW

Latina-Potenza Sky Sport 255 e NOW

Monopoli-Monterosi T. Sky Sport 256 e NOW