Serie C, Taranto: Eziolino Capuano come Delio Rossi, rissa sfiorata col proprio capitano

Durante la partita col Picerno il tecnico del Taranto ha richiamato in panchina il capitano Antonio Ferrara, che ha reagito nervosamente suscitando la reazione dell’allenatore

12-09-2023 16:35

Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, è quasi venuto alle mani con il suo capitano, Antonio Ferrara, durante la partita tra la squadra pugliese e il Picerno, valida per il campionato di serie C: l’episodio ha ricordato la celebre rissa in serie A alla Fiorentina tra Delio Rossi e Adem Ljajic. L’intervento dello staff di Capuano ha evitato che la situazione degenerasse, poi sono arrivate le scuse di Ferrara.

Serie C, la rissa sfiorata tra Capuano e Ferrara del Taranto

Subire una sostituzione non è mai piacevole, ma ci sono modi e modi di reagire, mentre compito dell’allenatore è quello di mantenere la calma: Antonio Ferrara, capitano del Taranto, ed Eziolino Capuano, allenatore della squadra pugliese, devono averlo dimenticato ieri, durante la partita in casa del Picerno, valida per la 2a giornata del girone C di serie C. I due, infatti, hanno sfiorato la rissa in panchina nel corso del secondo tempo.

Serie C, Capuano-Ferrara come Rossi-Ljajic in serie A

L’episodio è avvenuto al 58’, col Taranto sotto di un gol (la partita terminerà poi in pareggio, 1-1). Capuano, tecnico dalla lunghissima carriera nel calcio minore noto per il suo carattere esuberante e l’abitudine a parlare fuori dai denti, sostituisce il capitano Antonio Ferrara. Il giocatore, 24 anni, lascia il campo e si accomoda in panchina, ma nel farlo mostra platealmente il suo disappunto per la scelta dell’allenatore. Capuano non ci sta: mentre Ferrara è seduto in panchina, tenta di avvicinarlo. Solo l’intervento dello staff tecnico di Capuano impedisce che i due vengano a contatto, evitando un finale alla “Delio Rossi vs Ljiajic”, la celebre scazzottata tra l’allenatore e l’attaccante della Fiorentina, risalente alla stagione 2011/12.

Serie C, le parole di Capuano e le scuse di Ferrara nel post-gara

Nel post-gara Capuano è tornato sull’episodio, annunciando provvedimenti seri nei confronti di Ferrara. “Io dico che l’educazione è sempre importante – le sue parole -. Ed è al di sopra di tutto. Bisogna avere rispetto. E questa cosa Ferrara la pagherà. Noi abbiamo un gruppo importante e deve essere rispettato. Ha fatto un gesto molto brutto. Già mi ha sentito nello spogliatoio. Deve rispettare le scelte. Non mi pare che abbia fatto chissà che partita”. Secondo l’allenatore “queste cose non devono accadere. Sono cose da Grande Fratello non da squadra di Capuano. Sono scene da egocentrismo sfegatato”. Dopo il match il giocatore avrebbe comunque chiesto scusa al suo allenatore.