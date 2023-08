Serie C: ecco i calendari: date, soste e big-match, si parte il 3 settembre

Dopo la composizone dei gironi ecco ora i calendari di Lega Pro, tra intrecci, big match e soste: si chiude il 28 aprile, i playoff dal 5 maggio

La Serie C è pronta a ricominciare. Dopo il marasma infinito che c’è stato tra ricorsi e penalizzazioni varie, ecco che il nuovo campionato ha finalmente preso forma anche se c’è ancora una X nei gruppi. Dopo la presentazione di stamattina dei tre gironi, ecco il calendario ufficiale tra intrecci, big match e turni di pausa.

La prima giornata e i big match del Girone A di Lega PRO

3 settembre 2023, la data di partenza della nuova Serie C. Tra le varie attese, nel Girone A, c’è l’Atalanta Under 23 che ha avuto la possibilità di partecipare alla prossima Serie C e già al primo match affronterà in casa la Virtus Verona, avversaria ostica che milita nella categoria da tempo e che la scorsa stagione arrivò al 6 posto con 58 punti. Il Padova tra le favorite becca il Mantova, una delle partite più attese per la Serie C vista la storicità delle due squadre.

Di seguito è riportata la prima giornata del Girone A di Lega Pro 2023/24.

ALESSANDRIA- NOVARA

ATALANTA U23- VIRTUS VERONA

FIORENZUOLA- RENATE

L.R. VICENZA- ALBINOLEFFE

LEGNAGO SALUS – ARZIGNANO V.

MANTOVA- PADOVA

PERGOLETTESE – PRO SESTO

PRO PATRIA- GIANA ERMINIO

PRO VERCELLI – LUMEZZANE

TRIESTINA- TRENTO

Previsto il primo big match (e derby interregionale) del Girone A alla 5a giornata che si disputerà il 24 Settembre 2023 dove andrà in scena Padova-Virtus Verona.

La prima giornata e i big match del Girone B di Lega PRO

Partono favorite Virtus Entella e Cesena che la scorsa stagione hanno fallito di poco la risalita in Serie B. Per loro subito due avversarie ostiche: la Virtus Entella affronterà l’Ancona e il Cesena giocherà fuori casa ad Olbia, nella lunga trasferta sarda. Novità per la Juventus Next Gen (U23) che passa dal girone A al B, dopo lo scorso anno.

Di seguito ecco riportata la prima giornata del Girone B di Lega PRO:

CARRARESE – FERMANA

GUBBIO – PINETO

LUCCHESE – PERUGIA

OLBIA – CESENA

PESCARA – JUVENTUS NEXT GEN

PONTEDERA – SESTRI LEVANTE

RECANATESE – TORRES

RIMINI – AREZZO

SPAL – VIS PESARO

VIRTUS ENTELLA – ANCONA

Alla seconda giornata è subito derby tra Cesena e Spal, la gara si disputerà il 10 Settembre 2023. Alla 7a giornata altro big match: Spal-Pescara in data 8 Ottobre 2023. La sfida più importante sarà tra Entella e Cesena, prevista alla decima giornata in data 25 Ottobre 2023.

La prima giornata e i big match del Girone C di Lega PRO

In attesa della conferma della partecipazione della Casertana nel Girone C di Lega PRO, ecco che il Catania debutterà in C contro il Crotone che la scorsa stagione ha fallito la risalita in B nonostante un ottimo secondo posto, alle spalle del Catanzaro dei record. Il primo derby è già alla seconda giornata: Juve Stabia – Avellino si disputerà il 10 settembre. Di seguito è riportata la prima giornata del Girone C di Lega PRO:

AUDACE CERIGNOLA – ACR MESSINA

AVELLINO – LATINA

CATANIA – CROTONE

GIUGLIANO – SORRENTO

MONTEROSI TUSCIA – JUVE STABIA

POTENZA – BRINDISI

TARANTO – FOGGIA

TURRIS – BENEVENTO

VIRTUS FRANCAVILLA – PICERNO

X – MONOPOLI

Non finiscono qui le novità: il primo vero big match potrà essere Avellino-Foggia, prevista alla 3a giornata di campionato in data 17 settembre 2023. Alla 6a giornata sarà il Benevento, retrocessa in C, a fronteggiare il Crotone. I derby non finiscono qui: alla 14esima giornata ci sarà Juve Stabia-Sorrento. Benevento-Avellino, il classico derby campano sarà previsto alla 17esima giornata in data 10 Dicembre 2023.

Le date, i turni infrasettimanali e i playoff

Inizio: DOMENICA 03 SETTEMBRE 2023

Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

MERCOLEDÌ 06 MARZO 2024

Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023

Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024

PLAY OFF

Inizio: DOMENICA 05 MAGGIO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024

Le date della Coppa Italia di Serie C

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: MERCOLEDÌ 04 OTTOBRE 2023

Secondo Turno Eliminatorio: MERCOLEDÌ 08 NOVEMBRE 2023

Ottavi di Finale: MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

Quarti di Finale: MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

Semifinali:

Andata MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

Ritorno MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

Finale:

Andata MARTEDÌ 19 MARZO 2024

Ritorno MARTEDÌ 02 APRILE 2024