Serie C: quando esce il calendario, i gironi e dove giocherà l’Atalanta U23

Il 3 settembre parte il campionato di Serie C. Intanto, cresce l'attesa per la pubblicazione dei calendari e della data d'inizio della Coppa Italia

05-08-2023 11:47

Le vicende extra-campo che hanno tenuto banco tra le file della Serie C sembrano ormai essere vicine a un verdetto finale. Di seguito, è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del campionato di Lega Pro, che si appresta a tornare ancor più entusiasmante dello scorso anno. La data di partenza è fissata al 3 settembre, con qualche ritardo, invece, per ciò che riguarda la pubblicazione dei calendari. Intanto, cresce l’attesa anche per tutti i dettagli che riguarderanno la Coppa Italia di Serie C.

Serie C 2023/24, ecco quando si conoscerà il calendario

Ci siamo. É quasi tutto pronto per l’inizio del campionato di Serie C 2023/24: si parte domenica 3 settembre con anticipi e posticipi, ma per il calendario c’è ancora poco da aspettare. In tal senso, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, al termine del Consiglio Federale, ha annunciato che la data di pubblicazione è fissata a lunedì 7 agosto. L’appuntamento è alle ore 15, orario in cui verranno pubblicate tutte le sfide del nuovo campionato tra social e sito ufficiale della Lega Pro. Per quanto riguarda la Coppa Italia, l’inizio sarà fissato dopo l’inizio del campionato.

Serie C 2023/24, i gironi e dove giocherà l’Atalanta U23

Il 7 agosto è una data da cerchiare in rosso sul calendario. Non solo la pubblicazione del calendario del campionato di Serie C 2023/24, ma anche la composizione dei gironi. La disposizione è la consueta, con i tre gruppi formati con il criterio geografico, che dividerà le squadre di nord, centro e sud.

Certo è che ci sarà qualche piccola modifica in relazione alle sentenze del Tar riguardo l’esclusione del Siena dalla Lega Pro e l’ammissione dell’Atalanta U23, che figurerebbe nel girone A insieme al Mantova al posto del Pordenone. L’inserimento della squadra nerazzurra, inoltre, comporterebbe lo slittamento della Juventus Next Gen di Brambilla nel girone B.

Serie C 2023/24, i gironi della prossima stagione sportiva

Ancora nulla di ufficiale, ma le incertezze riguardo i gironi della prossima stagione di Serie C tengono alta l’attenzione di tifosi e appassionati. Oltre alle sopracitate, si aggiunge anche il Pescara. Al netto della riammissione del Brescia in Serie B, la seconda squadra che in base alla graduatoria è prossima a salire in Serie C è la Casertana.

Se la squadra campana dovesse passare in Lega Pro, il suo posto sarebbe tra le file del girone C. Motivo per cui a fargli spazio sarebbe il Pescara, che raggiungerebbe la Juventus Next Gen nel girone B. Dunque, tutti i dubbi riguardo i gironi saranno sfatati nella giornata di lunedì 7 agosto, con le questioni extra-campo che si risolveranno il 29 agosto, giorno in cui è previsto il Consiglio di Stato e l’annesso esito dei ricorsi.