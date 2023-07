Serie C, riammissioni e ripescaggi: Mantova ok, Casertana e Piacenza in attesa

Caos serie C, tra riammissioni e ripescaggi: Mantova al posto di Pordenone, in attesa Atalanta U23, Casertana e Piacenza. Ma scoppiano polemiche con le escluse.

25-07-2023 12:23

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Il Consiglio Federale andato in scena nella tarda mattinata di ieri, quando tutti i vertici del calcio italiano si sono riuniti per stabilire le graduatorie di ripescaggi e riammissioni per Serie B e Lega Pro, ha interrotto una pericolosa fase di stallo, alla vigilia dei dibattimenti in sede di giustizia ordinaria. Attesa per TAR e Consiglio di Stato, ma adesso la strada è tracciata: nel giro di una settimana, verrà ufficializzata la composizione dei gironi di Serie C e la data del sorteggio dei calendari dei campionati interessati.

Serie C, gli organici: Mantova al posto del Pordenone

In Serie B e C sta per essere sbrogliata una matassa non indifferente. Dopo le decisioni del Collegio di Garanzia del CONI, che hanno ribaltato nuovamente il caso Lecco, ha ripreso prepotentemente quota la riammissione del Perugia di Santopadre, in tandem con il Brescia di Massimo Cellino, che invece prenderebbe il posto della Reggina, il cui ricorso in sede di giustizia sportiva è stato dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato”.

In C, è ufficiale la riammissione del Mantova, che va a colmare il vuoto lasciato dal Pordenone del presidente Lovisa, che ha scelto di non presentare la domanda di iscrizione al campionato, per provare a ripartire almeno dall’Eccellenza e salvare il titolo sportivo, non disperdendo il patrimonio del settore giovanile e del calcio femminile neroverde.

Appare una formalità anche l’inserimento dell’Atalanta U23, che rappresenterebbe la seconda squadra B del professionismo italiano, dopo la Juventus Next Gen. In questo caso, i nerazzurri sostituirebbero la Robur Siena, rea di aver presentato una documentazione incompleta e priva di fidejussione al momento dell’iscrizione alla Lega Pro 2023-24. L’U23 della Dea giocherebbe nell’impianto sportivo di Caravaggio.

Ripescaggi e riammissioni: Casertana in vantaggio sul Fano

Gli altri due slot in terza serie, che verrebbero “abbandonati” da Brescia e Perugia, spettano a Casertana e Piacenza, con i Falchetti che hanno scavalcato il Fano nella graduatoria ripescaggi dalla D, in virtù del parere positivo della Co.Vi.Soc., che ha seguito regolarmente quello della lega di competenza.

Non è stato così per la compagine marchigiana, dove si sperava di poter rientrare nel lotto delle ripescate: “Attendiamo di conoscere le motivazioni che hanno portato alla nostra esclusione – ha dichiarato il DG dell’Alma Juventus Fano Carmelo Cogliandro – prima di prendere le nostre decisioni. Certo che la delusione è enorme perché noi e la Casertana eravamo, in fatto di domanda, sullo stesso piano”.

Il caso Alcione Milano: perché non può essere ripescato in Serie C

Tra le tante deluse di questi giorni, caratterizzati da ricorsi e sentenze, c’è anche l’Alcione Milano, società meneghina che risultava essere in testa alla graduatoria ripescaggi dalla D, avendo accumulato un ampio vantaggio in termini di punteggio sulle dirette concorrenti. Problema stadio evidente e soluzione per il professionismo che era stata trovata grazie al contributo del Comune di Milano, con l’arena civica “Gianni Brera” messa a disposizione per le gare casalinghe.

La storica struttura del capoluogo lombardo, però, pare non possa essere adeguata secondo i criteri imposti dalla Lega Pro. Nonostante ciò, l’Alcione ha ribadito che darà battaglia nelle sedi opportune, pur di far valere le proprie ragioni.

“L’Alcione Milano – si legge – sicuramente provvederà, se necessario, a ricorrere in qualsiasi sede e in qualsiasi grado di giudizio per tutelare le proprie ragioni e il proprio diritto al ripescaggio in Serie C”.

La probabile composizione dei tre gironi della Serie C 2023-24

In attesa della sentenza del TAR e delle ufficialità di rito, che andranno a ratificare i vari provvedimenti, c’è già una probabile composizione dei tre gironi della prossima Lega Pro. Tenendo conto dell’eventuale riammissione in B di Brescia e Perugia, oltre al “forfait” di Pordenone e Robur Siena, sarebbero queste le 60 squadre che, ad oggi, parteciperebbero al campionato di Serie C 2023-24.

Qui di seguito l’elenco completo, girone per girone:

GIRONE A : AlbinoLeffe, Alessandria, Arzignano V., Atalanta U23, Giana Erminio, Legnano Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

: AlbinoLeffe, Alessandria, Arzignano V., Atalanta U23, Giana Erminio, Legnano Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona. GIRONE B : Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro. GIRONE C: Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Casertana, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi T., Potenza, Picerno, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla.