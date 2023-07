Consiglio Figc, ripescaggi Serie B: Brescia prima scelta, poi il Perugia. Mantova in Serie C

Brescia primo e Perugia secondo. Questa la graduatoria per le riammissioni in Serie B stilata oggi dal Consiglio federale. In Serie C, c'è il Mantova, ma nulla è ancora deciso

24-07-2023 17:06

In attesa dei ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, che contraddistingueranno il mese di agosto, dal Consiglio federale in programma oggi arrivano importanti novità in merito all’intricata situazione in Serie B e Serie C. La Figc ha, infatti, stabilito la graduatoria per riammissioni e ripescaggi.

Ripescaggi Serie B: Brescia prima scelta

Anticipato dal 28 luglio iniziale a oggi per provare a velocizzare i tempi di una situazione a dir poco complessa, tra ricorsi, esclusioni e riammissioni in Serie B e Serie C, come previsto dalle anticipazioni dei giorni scorsi, il Consiglio Federale fa esultare il Brescia, che si vede come prima squadra riammissibile in Cadetteria in caso di esito favorevole alle rondinelle sui casi Lecco e Reggina.

Ripescaggi Serie B: Perugia in seconda posizione

In seconda posizione il Perugia, che dopo essersi vista accogliere dal Collegio di Garanzia del Coni il ricorso contro l’ammissione del Coni una settimana fa, ha ricevuto il via libera sullo stadio dopo il sopralluogo al Renato Curi da parte della Commissione criteri infrastrutturali della Covisoc, per verificare gli interventi compiuti per l’adeguamento ai canoni della Cadetteria, e ora vede crescere le possibilità di ammissione alla prossima Cadetteria.

Mantova in Serie C, Atalanta Under 23 prima in gradutatoria

Passando alla Serie C, la certezza odierna è rappresentata dal Mantova, che prede ufficialmente il posto del rinunciatario Pordenone. Eventuali nuove modifiche, con il Siena in bilico tra professionismo e dilettanti, seguirà l’ordine stabilito dal Consiglio federale, con l’Atalanta Under 23 a rappresentare la prima candidata. Al secondo posto, la Casertana, unica società con parere positivo espresso da Commissione Infrastrutture e Covisoc. Al terzo, il Piacenza.

Ripescaggi Serie B e C: quando si decide tutto

Al momento, sarebbero dunque Brescia e Perugia ad approfittare dell’eventuale esclusione in B di Reggina e Lecco. Ovviamente, tutto dipenderà dal ricorso al TAR del prossimo 2 agosto e, soprattutto, da quello al Consiglio di Stato, fissato per il 29 agosto, che porrà fine alla vicenda e, decreterà in via definitiva l’epilogo della controversia, decretando le partecipanti ai prossimi campionati di Serie B e Serie C.