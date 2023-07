Serie C sempre più nel caos, scoppia caso Alcione mentre il Fano spera

La terza squadra di Milano rischia la partecipazione alla Serie C. Al suo posto andrebbe il Fano, ma la battaglia sarà lunga, rischio slittamento

22-07-2023 14:00

Il calcio italiano è nel caos più totale. Non c’è soltanto la Serie B a tenere banco in questi giorni, con i casi Reggina e Lecco da monitorare. Anche la Serie C ha i suoi bei problemi da risolvere e neppure così semplici. Anche questo campionato potrebbe slittare, con inizio fissato per il 27 agosto che molto difficilmente verrà rispettato. Ma proviamo ad entrare nel dettaglio per capire cosa sta accadendo e soprattutto cosa potrebbe accadere da qui al mese prossimo.

Il nodo stadio e la battaglia tra istituzioni

In ballo c’è uno stadio ed una battaglia tra istituzioni. Di mezzo ci è finito, suo malgrado, l’Alcione che sarebbe promosso in Serie C ma che non sa ancora se effettivamente prenderà parte alla categoria che ha conquistato meritatamente sul rettangolo verde.

Il Tar della Lombardia e la Prefettura di Milano sono allo scontro. Il nocciolo della questione riguarda l’Arena Civica di Milano, impianto sportivo di origine antica inaugurato nel 1807 e che nel 1910 ospitò la prima partita della Nazionale italiana contro la Francia. Negli ultimi due anni è qui che ha giocato l’Alcione.

Impianto non idoneo, iscrizione a rischio

L’Arena Civica ha regolarmente ricevuto la certificazione di idoneità da parte della Federazione. Non è dello stesso avviso, però, il prefetto del capoluogo lombardo Federico Saccone. Secondo quest’ultimo lo stadio non sarebbe in grado di ospitare le centinaia di persone che la domenica dovrebbero assistere alle gare dell’Alcione. Per tale motivo anche l’iscrizione della terza squadra di Milano sarebbe a rischio. Chi spera nel ripescaggio, quindi, è il Fano pronto ad accogliere di buon grado la decisione che dovrebbe arrivare tra due giorni dal Consiglio Federale.

La posizione di attesa del Fano, pronto al ripescaggio

Qualsiasi cosa accadrà è impensabile non generi degli strascichi destinati a trascinarsi nel corso delle prossime settimana e, chissà, mesi. L’Alcione Milano non ha potuto presentare regolare domanda di iscrizione nei tempi prestabiliti, proprio per la questione dello stadio dedicato a Gianni Brera. Questo caso ricorda per certi versi quello del Lecco, altra pagina nera del nostro calcio.

La battaglia a distanza tra Alcione e Fano, la cui posizione è semplicemente di attesa sebbene pure di fondate speranza, continuerà anche nei prossimi giorni. La Serie C aspetta e lo farà fino e anche oltre i termini previsti dal calendario.