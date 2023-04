Tanti i temi toccati dalla FIGC nell’ultimo consiglio tra questi anche l’istituzione di una divisione autonoma per il mondo del calcio femminile.

20-04-2023 09:40

Un altro passo in avanti per il mondo del Calcio Femminile grazie alle modifiche approvate nel corso dell’ultimo Consiglio Federale. Oltre la revisione del Codice di Giustizia e all’approvazione delle norme in merito al “Codice di Crisi di Impresa”, è nata anche una Divisione Professionistica autonoma per la Serie A femminile. Dal 1° luglio 2023 questo nuovo organo sarà dotato di autonomia gestionale e amministrativa tanto da dover organizzare in maniera diretta tutte le relative competizioni ovvero Serie A femminile, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e primo livello del Campionato Primaverile. La sede resterà sempre la Figc.

Queste le parole del Presidente Gravina: “Costituiamo una divisione professionistica che è l’anticamera di una Lega, con questa divisione il calcio femminile comincia ad acquisire una vera e propria autonomic”.