Serie C: prima vittoria per Benevento e Foggia, male l'Avellino. Rastelli a rischio

La 2a giornata di Lega Pro regala un sorriso a sanniti e satanelli. Secondo k.o per i Lupi irpini: rischia di saltare il tecnico, piace Pippo Inzaghi

12-09-2023 10:48

In Lega Pro è ormai alle spalle anche la 2a giornata della regular season 2023/24. Primi sorrisi per il Benevento di Andreoletti e il Foggia di Cudini, mentre ha nuovamente steccato l’ambizioso Avellino di Massimo Rastelli, sconfitto a Castellammare di Stabia. Un ko che potrebbe essere fatale per il tecnico biancoverde, ora a rischio esonero. Andiamo a riepilogare quanto successo nella serata di ieri in Serie C e nel lungo weekend di calcio, tra risultati e classifiche.

Girone C: vincono Benevento e Foggia, secondo ko per l’Avellino

Cala il sipario sul 2° turno del campionato di Serie C, che nella serata di ieri ha visto protagoniste squadre importanti come Benevento, Foggia ed Avellino.

Prima gioia sulla panchina giallorossa per Matteo Andreoletti, il più giovane tecnico del calcio professionistico italiano, chiamato a riportare i sanniti in cadetteria dopo la seconda retrocessione in tre anni: di Alexis Ferrante il gol che ha deciso la partita contro la Virtus Francavilla di Alberto Villa, tra le mura di un “Vigorito” tornato a vedere una luce in fondo al tunnel.

Ai satanelli basta una rete di Riccardo Tonin al minuto 57 per liquidare la pratica Giugliano, al termine di una battaglia sportiva andata in scena in uno “Zaccheria” chiuso al pubblico dopo i noti fatti di Taranto.

Non riesce a sbloccarsi, invece, la compagine allenata da Massimo Rastelli, non pervenuta al “Menti” di Castellammare contro una Juve Stabia ben messa in campo, nonché brava a sfruttare un calcio piazzato a un quarto d’ora dal termine. Bellich il match winner di serata.

Al “Donato Curcio” di Picerno, intanto, da segnalare il primo gol con la maglia del Taranto di Pietro Cianci, centravanti che ha deciso di rilanciarsi alla corte di Eziolino Capuano. 1-1 il punteggio finale in terra lucana, dopo il gol in apertura di Diego Albadoro.

Rastelli a rischio esonero: i possibili sostituti

Dopo una campagna acquisti faraonica e una sessione di mercato che ha visto Giorgio Perinetti formalizzare 33 operazioni, ci si aspettava ben altro inizio da parte dell’Avellino di Massimo Rastelli. Il trainer di Pompei, uno dei pochi superstiti dell’ultima deludente stagione, rischia di pagare a caro prezzo le due sconfitte incassate con Latina e Juve Stabia nelle prime due uscite di campionato.

Riflessioni in corso in casa biancoverde, dove la proprietà deve confrontarsi anche con il livore di una piazza che non ha certo dimenticato le magre figure collezionate nella seconda parte dell’annata 2022/23.

Nel mirino della critica, chiaramente, c’è proprio Massimo Rastelli, ormai giunto al capolinea. La famiglia D’Agostino avrebbe voluto attendere almeno la gara casalinga con il Foggia, ma sembrano non esserci i presupposti, tecnici ed ambientali, per proseguire insieme all’ex attaccante dei Lupi.

È già caccia al possibile sostituto: contattati Filippo Inzaghi e Beppe Iachini, che hanno lavorato con Perinetti rispettivamente a Venezia e Palermo. Entrambi, però, preferirebbero aspettare una chiamata dalla Serie B, prima di scendere di categoria.

Stuzzica la soluzione Michele Pazienza, reduce da uno splendido biennio sulla panchina dell’Audace Cerignola e attualmente libero da vincoli contrattuali. Sul mercato anche i profili di Delio Rossi e Fabio Gallo, ai quali è stata fatta una telefonata esplorativa nelle ultime ore.

Dopo la disfatta di Castellammare, una chiamata è arrivata persino al telefono di Silvio Baldini, allenatore che ha riportato in cadetteria il Palermo poco più di un anno fa e poi ha chiuso in breve tempo la sua parentesi al Perugia, rassegnando le dimissioni.

Serie C, 2a giornata: risultati e classifica aggiornata del girone C

È stato un lungo weekend di calcio nel girone C di Lega Pro, con la 2a giornata della regular season che si è parzialmente consumata tra sabato 9 e lunedì 11 settembre, in attesa dei recuperi di Messina-Casertana e Brindisi-Catania.

Primo punto per il Sorrento di Maiuri, fermato soltanto nella ripresa dall’Audace Cerignola di Ivan Tisci. Vola la Turris di Bruno Caneo, a punteggio pieno dopo i confronti con big del calibro di Benevento e Crotone. Protagonista assoluto Riccardo Maniero, autore di una doppietta allo “Scida”. Alla festa di Turris e Juve Stabia, si unisce il Latina di Daniele Di Donato, che conferma quanto di buono fatto al “Partenio-Lombardi” di Avellino, battendo il Potenza di Alberto Colombo grazie al gol partita di Fabrizi, figlio di un’incertezza di Gasparini in uscita.

Qui di seguito i risultati maturati nel corso della 2a giornata nel girone C di Serie C:

Sorrento-A. Cerignola 2-2

Crotone-Turris 2-3

Latina-Potenza 2-1

Monopoli-Monterosi T. 2-2

Benevento-V. Francavilla 1-0

Foggia-Giugliano 1-0

Juve Stabia-Avellino 1-0

Picerno-Taranto 1-1

Brindisi-Catania RINV.

Messina-Casertana RINV.

Questa la classifica aggiornata del girone C di Serie C dopo le prime 2 giornate:

Turris 6 Juve Stabia 6 Latina 6 Taranto 4 Picerno 4 Giugliano 3 Crotone 3 Potenza 3 Benevento 3 Foggia 3 A. Cerignola 2 Messina* 1 Monopoli* 1 Sorrento 1 Monterosi T. 1 Casertana** 0 Brindisi* 0 Catania* 0 V. Francavilla 0 Avellino 0

*una partita in meno