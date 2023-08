Avellino sogna la Serie B: nuovi acquisti ed entusiasmo ritrovato

L'Avellino punta alla Serie B: un mercato faraonico a disposizione di Rastelli che fa sognare i tifosi, ieri la presentazione delle maglie nel Memorial Sandro Criscitiello

18-08-2023 12:36

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

L’Avellino sogna in grande e lo fa anche grazie allo straordinario pubblico che ieri sera ha accompagnato la squadra di Massimo Rastelli nel primo test stagionale fra le mura dello “Stadio Partenio-Lombardi”, tirato a lucido per l’occasione. Una campagna acquisti importante quella condotta finora dal DT Giorgio Perinetti, affiancato dal DS Luigi Condò e dal capo area scouting Pierfrancesco Strano, come testimoniano le 23 operazioni di mercato portate a termine al 18 agosto.

Avellino Calcio, l’obiettivo è la Serie B

Da una salvezza conquistata all’ultima giornata, dopo essere partiti con ben altri presupposti, all’incredibile entusiasmo ritrovato nelle ultime settimane grazie ad una politica societaria nuova, caratterizzata da scelte ponderate, esperienza e maggiore chiarezza. Qualità che porta con sé il direttore Giorgio Perinetti, dirigente che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo la nefasta stagione con il Brescia, l’ex Palermo ha scelto di ripartire dalla Serie C, scegliendo un progetto importante e sottoscrivendo un contratto di due anni con i Lupi, dando vita sin da subito ad un’autentica rivoluzione.

12 acquisti e 11 cessioni ad oggi, per un Avellino che ha cambiato pelle già all’alba del ritiro estivo di Palena, mettendo da parte coloro che non rientravano più nei piani tecnici di Massimo Rastelli e inserendo in rosa calciatori di categoria e colpi da 90 come gli ultimi arrivati Thiago Cionek e Michele Rigione, abituati a categorie superiori. Una squadra esperta, già pronta per alzare l’asticella e riscattare il campionato 2022/23. La Serie B non può e non deve essere un sogno: ora è l’obiettivo.

Memorial Sandro Criscitello: le maglie ufficiali dell’US Avellino per la stagione 2023-24

In occasione del primo “Memorial Sandro Criscitiello”, dedicato al padre del giornalista irpino Michele Criscitiello, l’US Avellino ha presentato ufficialmente a stampa e tifosi i nuovi kit gara per la stagione sportiva 2023/24. Dalla classica casacca verde, con sottili bande bianche verticali, alla seconda maglia completamente bianca, con una doppia riga verticale di colore verde. Magenta, con inserti e dettagli verde evidenziatore, la terza divisa ufficiale. Belle anche le maglie dei portieri, con una particolare dedica al compianto Mimmo Cecere, simbolo dell’US Avellino scomparso mesi fa per un improvviso malore.

Spettacolo sugli spalti prima e durante l’amichevole con la Folgore Caratese, vinta 3-2 grazie alle reti di Cosimo Patierno (doppietta) e Thiago Cionek, in gol all’esordio con la maglia biancoverde. La Curva Sud non si è nascosta e ha lanciato immediatamente un segnale forte e chiaro a squadra e società.

NOI VOGLIAMO LA B!

Il Calendario dell’Avellino Calcio 2023-24

Un calendario, quello dell’Avellino, che riserva ai ragazzi di Rastelli subito un inizio interessante: sfida casalinga all’esordio contro il Latina, prima della trasferta a Castellammare di Stabia e del sentitissimo confronto interno con il Foggia. Stimolante, e a tratti romantico, il rush finale previsto dal sorteggio, con Benevento, Taranto e Crotone nelle ultime tre giornate. Jonici e pitagorici, infatti, furono avversarie dei Lupi anche alla fine della storica stagione 2002/03, quando l’Avellino centrò la promozione in Serie B grazie a un gol di Salvatore Marra allo “Scida”.

Qui di seguito il calendario completo dell’Avellino Calcio per la stagione 2023/24: