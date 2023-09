Incendio allo stadio dopo la gara Taranto-Foggia, nessun ferito

Danni ingenti: fiamme in curva sud forse partite da un fumogeno

04-09-2023 12:24

Al termine della gara di serie C tra Taranto e Foggia, che ha visto i rossoblù imporsi con il risultato di 2-0, è divampato un incendio in Curva Sud, settore dei tifosi ospiti. Non si registrano feriti ma i danni sono ingenti. Secondo alcune testimonianze al vaglio della Digos, l’incendio potrebbe essere stato innescato da un fumogeno gettato su materiale di plastica e rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica per la pista di atletica del campo scuola stipati sotto gli spalti dove si trovavano i supporters rossoneri, circa 250. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, peraltro fatti oggetto di una sassaiola, che hanno fatto evacuare la struttura e proceduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti, anche attraverso il sistema di videosorveglianza dello stadio, per stabilire le responsabilità. Il settore della curva sud sarà probabilmente dichiarato inagibile. ServizioDi Franco Cautillo