Serie C, Foggia show a Catania e il Taranto di Capuano è una macchina: cosa è successo ieri

Juve Stabia e Latina al comando della classifica: lunedì sera ricco di gol ed emozioni nel girone C

26-09-2023 10:50

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Foggia show a Catania, volano il Taranto di Capuano, il Picerno e il Latina: cosa è successo ieri nel girone C di Serie C dove con i pontini c’è la Juve Stabia al comando della classifica.

Alle spalle c’è un lunedì ricco di gol e spettacolo in cui sono maturate anche la prima sconfitta della Turris e vittoria esterna del Benevento. Le gerarchie iniziano a delinearsi con una certezza: non c’è più il Catanzaro ammazzacampionato e sarà lotta serrata per la promozione diretta in Serie B.

Serie C girone C, Juve Stabia e Latina prime in classifica

Terza vittoria per il Latina che è andato a vincere in casa del Giugliano con un rotondo 3-0 favorito pure dalla doppia inferiorità numerica con cui i partenopei hanno dovuto fare i conti dal 54′. Nel giro di due minuti, infatti, sono stati allontanati dal campo dal campo Salvemini e Berardocco. Il Giugliano, che era andato sotto all’intervallo per effetto di un gol del difensore Rocchi è stato definitivamente travolto dai centri di Fabrizi e Fella.

Al comando del raggruppamento, a quota 11 punti, ancora senza sconfitte come il Latina, la Casertana e l’Audace Cerignola c’è la Juve Stabia che ha pareggiato a reti inviolate proprio in casa dei pugliesi allenati da Ivan Tisci. La terza rete in cinque partite di Alexis Ferrante ha permesso, invece, al Benevento di andare a vincere al “Curcio” di Picerno contro il Brindisi issando i sanniti a 10 punti.

Picerno e Taranto vincono in trasferta contro Turris e Monterosi

Proprio il Picerno ha agganciato il Benevento e la Turris battendo a domicilio i corallini con una tripletta dell’ex Avellino Murano. Cocetta ha ristabilito momentaneamente la parità, ma la Turris di Caneo è capitolata. Corsaro il Taranto di Eziolino Capuano che è andato a vincere a Teramo contro il Monterosi Tuscia. Fabbro ha aperto le danze, Palazzino ha pareggiato, ma Antonini e Kanoute hanno spianato la strada verso il successo nonostante Parlati abbia regalato un finale di gara con vane speranze di rimonta per i laziali.

Catania ko, il Foggia passa al “Massimino”

La vera sorpresa di serata è stata la vittoria del Foggia a Catania. Secondo ko interno stagionale per gli etnei, colpiti e affondati da Marino e Tonin nelle ultime fasi del match. Grande delusione per i tifosi presenti al “Massimino” e Tabbiani nel mirino delle critiche. La sua panchina è per il momento saldo, decisamente meno quelle di Di Napoli a Giugliano: l’allenatore potrebbe essere esonerato. Per prendere il suo posto c’è pronto Leonardo Colucci.