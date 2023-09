Serie C: Paura per tecnico Pergolettese si accascia in campo, poker Avellino, cosa è successo ieri

La V giornata di Serie C prosegue tra certezze e sorprese: il Padova vince il big match contro la Virtus Verona, vola la Torres, male l'Alessandria

25-09-2023 11:14

La quinta giornata di Serie C calerà il sipario con i posticipi del girone C. Nel weekend il copione del campionato è stato pieno di supense e colpi di scena, tra gol, sorprese e qualche conferma. Seconda vittoria consecutiva per l’Avellino di Pazienza, che ha calato il poker contro il Monopoli. Il Padova ha vinto il big match contro il Mantova, mentre l’Atalanta U23 ha ritrovato i tre punti. Un bel pomeriggio di sport, che si è incupito però per il malore di Abbate, allenatore della Pergolettese.

Pergolettese, paura Abbate: cosa è successo all’allenatore

Poco dopo la mezz’ora del match tra il Vicenza e la Pergolettese, l’allenatore ospite si è accasciato in seguito a vigorose proteste nei confronti del quarto uomo. Attimi di paura, con il defibrillatore portato in campo (non utilizzato) e il pronto intervento da parte dei medici.

L’allenatore è stato poi portato via in barella e trasportato cosciente subito all’ospedale. In seguito agli accertamenti, tutti negativi, è stato poi dimesso. Questo il comunicato del club: “Tutto ok per mister Matteo Abbate. Gli esami a cui è stato sottoposto sono risultati tutti negativi. I medici, non riscontrando nessun sintomo ostantivo, lo hanno dimesso e sta rientrando nella propria abitazione.”

L’Avellino ritrova il sorriso, Padova in testa, Torres vola

Con l’arrivo di Pazienza, l’Avellino sembra aver cambiato pelle e ha centrato la seconda vittoria consecutiva: un 4-0 convincente contro il Monopoli, con un Patierno in gran forma.

Al Crotone è bastato un gol di Gomez per esultare davanti i propri tifosi. Episodio da cinema in Virtus Francavilla-Messina, con il match sospeso per circa 30 minuti in seguito a problemi all’impianto di illuminazione. La partita è poi terminata con un 1-0 a favore dei pugliesi, decisivo Artistico.

Grande strappo del Padova, che ha vinto il big match contro la Virtus Verona e si è portato in testa, ma non è da solo. A fargli compagnia è il Mantova, che ha confermato il buon momento contro l’AlbinoLeffe. Male invece l’Alessandria, che ha subito la quarta sconfitta di fila ed è all’ultimo posto nel girone A di Serie C. Sorride anche l’Atalanta U23 grazie ai gol Bernasconi e Di Serio. Di seguito tutti i risultati di domenica 24 settembre:

GIRONE A

Alessandria-Lumezzane 0-3

Fiorenzuola-Trento 2-1

Novara-Giana Erminio 1-1

Pro Patria-Triestina 0-3

Vicenza-Pergolettese 1-0

Legnago-Renate 1-0

Mantova-AlbinoLeffe 3-1

Padova-Virtus Verona 2-0

Pro Sesto-Arzignano 0-1

Atalanta U23-Pro Vercelli 2-0

GIRONE B

Olbia-Carrarese 0-0

Sestri Levante-Torres 0-1

GIRONE C

Avellino-Monopoli 4-0

Crotone-Sorrento 1-0

Potenza-Casertana 1-1

Virtus Francavilla-Messina 1-0

Serie C, i posticipi del girone C

La quinta giornata di campionato terminerà oggi 25 settembre con i posticipi del girone C. Tante partite affascinanti, in particolare Catania-Foggia, match dal sapore romantico, in diretta anche su Rai Sport e Rai Paly. Tutte le altre partite saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv.