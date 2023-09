Serie C, incendio e paura in Rimini-Perugia, Yildiz trascina la Juve Next Gen: cosa è successo ieri

La quinta giornata di Serie C regala spunti interessanti. Dal pirotecnico, in tutti i sensi, pareggio di Rimini alla panchina di Donadel che traballa

24-09-2023 09:37

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Non si è fatto mancare davvero nulla il campionato di Serie C in questa ricca e pazza giornata di sabato. Tra gare sospese e rinviate, incendi, tabù sfatati non c’è stato tempo e modo di annoiarsi per un programma che continuerà anche oggi e domani con numerosi appuntamenti ancora da vivere. Andiamo a riepilogare tutto ciò che è accaduto fin qui, con uno sguardo anche a ciò che ci attende nelle prossime ore.

Spal-Lucchese, match rinviato

Partiamo dal girone B che ha visto la sospensione di un match con conseguente rinvio. Quello tra Spal e Lucchese allo stadio Paolo Mazza era pure ben avviato, con i padroni di casa che si stavano avviando verso un’altra sconfitta. Pensare che proprio i biancazzurri si erano portati in vantaggio grazie al gol di Peda.

Solo un’illusione perché Guadagni la ribalta allo scadere del primo tempo e all’inizio del secondo. Una bomba d’acqua costringe però i ventidue in campo a fare rientro anticipato negli spogliatoi. Verranno recuperati naturalmente i minuti mancanti.

Gli altri match del Girone B, vola il Cesena

Nulla da fare per l’Entella: in casa contro l’Arezzo arriva l’ennesima sconfitta per il fanalino di coda del torneo. Alle reti ospiti nel primo tempo messe a segno da Gucci e Pontesi, prova a rispondere nella ripresa Santini ma non c’è nulla da fare. Pirotecnico il pareggio tra Pontedera e Recanatese: un 2-2 deciso tutto nella prima cinquantina di minuti.

Vola, invece, il Cesena capace di segnare 4 reti alla Fermana con doppietta di Corazza e firme di Shpendi e Chiarello. Un calcio di rigore consente al Gubbio di accaparrarsi i tre punti contro la Vis Pesaro: a trasformarlo ci pensa Montevago.

Rimini-Perugia: ecco cosa è successo

Succede davvero di tutto allo stadio Romeo Neri tra Rimini e Perugia. Gli ospiti si portano in vantaggio dopo appena 11 minuti con Kouan. Poi gli ultras umbri provocano un incendio attraverso un fumogeno, dando fuoco al materassino del salto in alto sulla pista d’atletica.

Il match viene sospeso per una decina di minuti dopo i quali l’arbitro manda i giocatori nello spogliatoio. Spente le fiamme si torna nuovamente in campo ed il clima è acceso anche lì. Lamesta firma il pari del Grifone con Bartolomei che rimette le cose a posto per gli emiliani. Nel secondo tempo il Perugia non molla e trova il 2-2 con Ubaldi.

Prima gioia per la Juve. Donadel, tempo scaduto?

Dopo tre sconfitte consecutive arriva la prima vittoria per la Juve Next Gen. La squadra di Brambilla riesce ad espugnare lo stadio del Conero di Ancona con le reti di Yildiz e Cerri. Di Spagnoli l’unico gol per i marchigiani. Insomma, sospiro di sollievo per i piemontesi che hanno dovuto attingere a qualche risorsa che ormai fa parte della prima squadra.

Morale opposto per i biancorossi con i tifosi che hanno di fatto scaricato il tecnico Marco Donadel, complice un inizio di stagione tutt’altro che positivo.

Il programma di oggi

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 14

Novara-Giana Erminio

Alessandria-Lumezzane

Fiorenzuola-Trento

Pro Patria-Triestina

Ore 16.15

Vicenza-Pergolettese

Olbia-Carrarese

Ore 18.30

Mantova-AlbinoLeffe

Padova-Virtus Verona

Pro Sesto-Arzignano

Sestri Levante-Torres

Legnago-Renate

Ore 20.45

Atalanta U23-Pro Vercelli

Avellino-Monopoli

Crotone-Sorrento

Potenza-Casertana

Virtus Francavilla-Messina

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 20.45

Catania-Foggia

Brindisi-Benevento

Audace Cerignola-Juve Stabia

Giugliano-Latina

Monterosi Tuscia-Taranto

Turris-AZ Picerno