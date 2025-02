La Juve Next Gen non perde mai, Lescano già re di Avellino, saltano panchine Arezzo e Lecco

In serie C Lescano segna dopo 21'' e lancia l'Avellino, il Cerignola (2-0 al Catania) si prende la vetta del girone C. L'Entella rallenta a Pescara

Ieri si sono disputate altre 12 gare della 25^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A si segnalano il tonfo della Feralpisalò in casa della Giana Erminio e la vittoria della Triestina a Lumezzane. Nel girone B è terminato in parità il posticipo tra Pescara ed Entella, mentre nel girone C, il Cerignola si è preso la vetta della classifica, Lescano ha salutato con una doppietta il suo esordio con l’Avellino e la Juventus Next Gen ha imposto il pari al Picerno, sbagliando pure un rigore.

Lega Pro, 25^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A, scivolone della Feralpisalò, al 2° stop di fila: pesante il 3-1 incassato sul campo della Giana Erminio, al 3° successo consecutivo, il 4° negli ultimi 5 incontri. All’iniziale vantaggio di Stuckler aveva risposto Brambilla per gli ospiti, quindi il 2-1 di De Maria e il terzo gol di Marotta imbeccato da un ottimo Stuckler.

Continua la risalita della Triestina di Attilio Tesser, che espugna il campo del Lumezzane (1-3) e avvicina la salvezza diretta distante solo 4 punti. Subito a segno Ionita, all’esordio, poi la doppietta di Vertainen, tutto nel primo tempo. Nella ripresa il gol di Tenkorang a rendere meno pesante il passivo per il Lumezzane.

Brusco stop dell’Atalanta Under 23, che rimedia il secondo ko di fila perdendo 3-1 in casa della Pergolettese. Nerazzurri avanti con Del Lungo, Careccia colpisce il palo dal dischetto, ma il pareggio si concretizza grazie a Basili. Poi le altre due reti dei padroni di casa con Parker e Tonoli, uomo mercato, corteggiato anche in Serie B. Due espulsi tra le fila orobiche: Obric e Lonardo nella ripresa.

Salta un’altra panchina nel girone A di Lega Pro. Il Lecco ha sollevato Gennaro Volpe e il suo staff dall’incarico di allenatore della prima squadra, dopo la 4^ sconfitta nelle ultime 7 giornate (solo 3 pareggi).

Lega Pro, 25^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B è terminata in parità Pescara-Entella, big match di giornata: subito avanti gli ospiti con un rigore di Franzoni, pareggio pescarese al 40’ del primo tempo con Dagasso. Ne approfitta la Ternana che recupera due punti all’Entella capolista (+3 il vantaggio degli uomini di Fabio Gallo), grazie al blitz a Legnago firmato da Cicerelli dal dischetto: 14° centro stagionale per l’attaccante degli umbri.

Non sbaglia la Torres, che stacca Vis Pesaro (+4) e Pescara (+5) e consolida il 3° posto con il 2-1 rifilato al Sestri Levante: apre Fischnaller, pareggia Durmush con un bel diagonale, ma all’ultimo assalto, al 7° minuto di recupero, Diakité trasforma il rigore assegnato per un fallo di mano di Nenci.

Bella vittoria della Pianese, che si aggiudica il derby contro una Lucchese sempre più impelagata in zona retrocessione. Un gol per tempo, quello di Nicoli al 24’ della prima frazione e il raddoppio di Mignani a metà ripresa. Lo 0-0 a Gubbio (ma con un uomo in più per un tempo) costa la panchina a Emanuele Troise, esonerato dall’Arezzo nonostante il 6° posto in classifica.

Infine pirotecnico 3-2 tra Pontedera e Pineto: vantaggio ospite con Gambale, rimonta dei padroni di casa con Vitali e Corona nel primo tempo. Nella ripresa pareggia Fabrizi, ma due minuti più tardi, al 31’, Ladinetti trasforma il rigore della vittoria del Pontedera.

Lega Pro, 25^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, il Cerignola si issa in testa alla classifica grazie al 2-0 rifilato al Catania, in 10 dal 37’ del primo tempo per il rosso a Frisenna. Nella ripresa, al 15’, Salvemini segna sull’assist di Achik e Capomaggio raddoppia al 24’ con un gran destro all’incrocio dei pali.

Terzo successo di fila per l’Avellino, che piega con un pizzico di fatica la Turris diretta in Serie D. Bastano 21 secondi a Facundo Lescano per presentarsi alla piazza irpina, ma a inizio ripresa gli ospiti pareggiano con un velenoso tiro-cross di Armiento che sorprende Iannarilli. L’Avellino trema, ma ancora Lescano rimette le cose a posto, prima del bolide di Tribuzzi sotto la traversa a chiudere definitivamente i giochi.

La Juventus Next Gen esce imbattuta da Picerno, ma con tanto rammarico per il rigore sbagliato da Afena-Gyan (parato da Summa). Primo gol in bianconero di Pietrelli, al 9’, pareggia Energe poco prima della mezzora.

Lega Pro, 25^ giornata, il programma di oggi

La 25^ giornata del campionato di Lega Pro terminerà questa sera con le ultime tre gare in programma. Nel girone A c’è attesa per Pro Vercelli-Novara (ore 20.30), nel girone C, spazio al big match Benevento-Monopoli (ore 20.30), anticipato da Taranto-Casertana (ore 15), che si disputerà a porte chiuse a Francavilla Fontana, a causa dei lavori di restyling in corso allo Iacovone di Taranto.